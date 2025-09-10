“En busca del sueño mundialista”: Alianza Lima felicitó a Guillermo Viscarra por clasificación de Bolivia al repechaje

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima felicitó públicamente al arquero boliviano Guillermo Viscarra por haber clasificado con su Selección al repechaje mundialista, tras el final de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Nuestro arquero Guillermo Viscarra irá al repechaje con la Selección de Bolivia en busca del sueño mundialista”, resaltó el cuadro victoriano en sus redes sociales oficiales.

“Toda la familia blanquiazul celebra contigo, Billy”, añadió.

Alianza Lima acompañó este mensaje con una fotografía del portero altiplánico, en la que se ve, de fondo, las banderas de Bolivia y del club peruano.

“Un paso más cerca del Mundial”, se lee en la imagen.



Bolivia, cerca de volver al Mundial

Como se recuerda, la Selección de Bolivia derrotó 1-0 a Brasil en El Alto, con lo que aseguró la séptima ubicación en las Eliminatorias Sudamericanas, que otorga un cupo al repechaje mundialista, que se disputará en marzo de 2026.

El cuadro altiplánico tentará volver al máximo torneo de selecciones del mundo tras más de tres décadas: la última participación de Bolivia en un Mundial fue en 1994, edición que se celebró en Estados Unidos, coincidentemente uno de los tres países que acogerán la cita del próximo año.

Cabe mencionar que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) resaltó la clasificación de Bolivia al repechaje mundialista. En sus redes sociales, compartió una imagen de los seleccionados altiplánicos, entre los que incluyó a ‘Billy’ Viscarra, pese a que el arquero aliancista no fue titular en el duelo clave ante Brasil.



