Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Grandes sagas
EP 34 • 41:50
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Presidente de JNE: voto digital podría estar condenado al fracaso si no se realiza correctamente
EP 1864 • 10:52
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 9 de agosto | (San Pedro Claver) - "Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos"
EP 1073 • 12:01

“En busca del sueño mundialista”: Alianza Lima felicitó a Guillermo Viscarra por clasificación de Bolivia al repechaje

Guillermo Viscarra es arquero titular de Alianza Lima.
Guillermo Viscarra es arquero titular de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El cuadro victoriano envió un mensaje de felicitación a su arquero titular, el boliviano Guillermo Viscarra, que alcanzó con su Selección un cupo para disputar el repechaje mundialista.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima felicitó públicamente al arquero boliviano Guillermo Viscarra por haber clasificado con su Selección al repechaje mundialista, tras el final de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Nuestro arquero Guillermo Viscarra irá al repechaje con la Selección de Bolivia en busca del sueño mundialista”, resaltó el cuadro victoriano en sus redes sociales oficiales.

“Toda la familia blanquiazul celebra contigo, Billy”, añadió.

Alianza Lima acompañó este mensaje con una fotografía del portero altiplánico, en la que se ve, de fondo, las banderas de Bolivia y del club peruano.

“Un paso más cerca del Mundial”, se lee en la imagen.

Bolivia, cerca de volver al Mundial

Como se recuerda, la Selección de Bolivia derrotó 1-0 a Brasil en El Alto, con lo que aseguró la séptima ubicación en las Eliminatorias Sudamericanas, que otorga un cupo al repechaje mundialista, que se disputará en marzo de 2026.

El cuadro altiplánico tentará volver al máximo torneo de selecciones del mundo tras más de tres décadas: la última participación de Bolivia en un Mundial fue en 1994, edición que se celebró en Estados Unidos, coincidentemente uno de los tres países que acogerán la cita del próximo año.

Cabe mencionar que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) resaltó la clasificación de Bolivia al repechaje mundialista. En sus redes sociales, compartió una imagen de los seleccionados altiplánicos, entre los que incluyó a ‘Billy’ Viscarra, pese a que el arquero aliancista no fue titular en el duelo clave ante Brasil.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Alianza Lima Guillermo Viscarra Eliminatorias Sudamericanas 2026 Eliminatorias 2026 Selección de Bolivia Fútbol

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA