Sueña con el Mundial: la felicidad de Guillermo Viscarra, arquero de Alianza, tras el pase de Bolivia al repechaje [VIDEO]

Guillermo Viscarra llegó este año a Alianza Lima.
Guillermo Viscarra llegó este año a Alianza Lima.
José Luis Blanco Pagán

José Luis Blanco Pagán

·

El arquero de Alianza Lima publicó un video del festejo de Bolivia tras vencer por 1-0 a Brasil en Eliminatorias Sudamericanas.

En un partido repleto de emociones, Bolivia venció por 1-0 a Brasil con gol de Miguel Terceros y clasificó al repechaje rumbo al Mundial 2026. El cuadro altiplánico celebró en el Estadio El Alto tras el pitazo final del árbitro Cristian Garay y entre los jugadores más efusivos apareció el arquero Guillermo Viscarra.

A través de su cuenta de Instagram, Viscarra publicó un video en el cual se aprecia su festejo y del resto de integrantes de 'La Verde' en el vestuario del estadio ubicado a 4150 metros de altura.

El golero de Alianza Lima no arrancó las acciones, pero eso no fue impedimento de apoyar a sus compañeros, especialmente del arquero titular Carlos Lampe. 

Hay que indicar que, en caso Bolivia logre superar el repechaje, Viscarra se sumará a Juan Valdivieso (1930), Juan Cáceres (1978) y José González Ganoza (1982) como los arqueros de Alianza en una Copa del Mundo.

El video de Guillermo Viscarra Bruckner.
El video de Guillermo Viscarra Bruckner.

Bolivia vs Brasil: así arrancaron en duelo

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina (m.45, Yomar Rocha), Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Ervin Vaca (m.60, Héctor Cuéllar), Robson Matheus, Gabriel Villamil, Miguel Terceros, Moisés Paniagua; y Enzo Monteiro (m.70, Carmelo Algarañaz).

Brasil: Alisson; Vitinho (m.61, Marquinhos), Alexsandro Ribeiro, Fabricio Bruno, Caio Henrique; Bruno Guimarães, Andrey (m.73, Jean Lucas), Luiz Henrique (m.61, Estêvão), Lucas Paquetá, Samuel Lino (m.61, Raphinha); y Richarlison (m.61, João Pedro).

