Alianza Lima tras eliminación: "Luchamos 18 batallas internacionales y nos vamos con la frente en alto"

Alianza Lima no pudo reeditar sus mejores actuaciones y perdió por 2-1 ante Universidad de Chile, que con goles de Lucas Assadi y Javier Altamirano, logró su boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

A través de sus redes sociales, Alianza se pronunció luego de la eliminación en el certamen. Destacó los 18 partidos que disputó este año tanto en la Copa Libertadores y Sudamericana.

"Gracias blanquiazul. Luchamos 18 batallas internacionales dejando el corazón y escribimos juntos un nuevo capítulo de nuestra historia", señaló el cuadro íntimo, que no pudo ganar de local en la ida tras el empate 0-0.

"18 partidos, mil emociones y un solo sentimiento: Arriba Alianza toda la vida. Nos vamos con la frente en alto. Seguiremos trabajando", culminó Alianza.

Alianza Lima tuvo grandes actuaciones en esta temporada internacional. Sus mejores momentos fueron eliminar a Boca Juniors de la Copa Libertadores y a Gremio en la Copa Sudamericana.