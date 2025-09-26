Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Alianza Lima tras eliminación: "Luchamos 18 batallas internacionales y nos vamos con la frente en alto"

Alianza Lima es dirigido por Néstor Gorosito.
Alianza Lima es dirigido por Néstor Gorosito. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alianza Lima se pronunció en sus redes sociales tras perder ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima no pudo reeditar sus mejores actuaciones y perdió por 2-1 ante Universidad de Chile, que con goles de Lucas Assadi y Javier Altamirano, logró su boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

A través de sus redes sociales, Alianza se pronunció luego de la eliminación en el certamen. Destacó los 18 partidos que disputó este año tanto en la Copa Libertadores y Sudamericana.

"Gracias blanquiazul. Luchamos 18 batallas internacionales dejando el corazón y escribimos juntos un nuevo capítulo de nuestra historia", señaló el cuadro íntimo, que no pudo ganar de local en la ida tras el empate 0-0.

"18 partidos, mil emociones y un solo sentimiento: Arriba Alianza toda la vida. Nos vamos con la frente en alto. Seguiremos trabajando", culminó Alianza.

Alianza Lima tuvo grandes actuaciones en esta temporada internacional. Sus mejores momentos fueron eliminar a Boca Juniors de la Copa Libertadores y a Gremio en la Copa Sudamericana.

Te recomendamos

Video recomendado

Calculadora Copa Sudamericana

¿Qué necesitan UCV y Garcilaso para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Alianza Lima Copa Sudamericana Videos más Vistos videos video Copa Sudamericana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Copa Sudamericana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA