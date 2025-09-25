Alianza Lima vs U de Chile: ¿Cómo ver en vivo desde tu celular la vuelta de cuartos de Copa Sudamericana 2025?

Conoce cómo sintonizar el Alianza Lima vs U de Chile en vivo en Coquimbo desde tu celular por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Alianza Lima vs U de Chile se enfrentan en vivo en la ciudad de Coquimbo en busca del último boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El cuadro ‘blanquiazul’ no pudo lograr ventaja en la ida y ahora buscará la clasificación en Chile. ¿Cómo ver desde tu celular el partido? Conoce todos los detalles con RPP.pe.

El elenco de Gorosito llega a la vuelta tras un empate sin goles ante U de Chile en Matute, lo cual deja la llave abierta. La gran ausencia de Alianza Lima es Carlos Zambrano, quien fue expulsado en la ida. Ahora, buscarán el golpe en Chile, aunque los locales intentarán hacer respetar la localía.

¿Cuándo y dónde juegan U de Chile vs Alianza en vivo por la vuelta de los cuartos de Copa Sudamericana 2025?

El partido U de Chile vs Alianza Lima está programado para este jueves 25 de septiembre en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, el cual se encuentra en la ciudad de Coquimbo y que en esta oportunidad no contará con público por sanción. El choque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 comenzará desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. de Chile.

¿A qué hora juegan U de Chile vs Alianza Lima en vivo por los cuartos de Copa Sudamericana 2025?

En Perú , el partido U de Chile vs Alianza Lima inicia a las 7:30 p.m.

, el partido U de Chile vs Alianza Lima inicia a las 7:30 p.m. En Chile , el partido U de Chile vs Alianza Lima inicia a las 9:30 p.m.



, el partido U de Chile vs Alianza Lima inicia a las 9:30 p.m. En Brasil, el partido U de Chile vs Alianza Lima inicia a las 9:30 p.m.

En Colombia, el partido U de Chile vs Alianza Lima inicia a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido U de Chile vs Alianza Lima inicia a las 7:30 p.m.



En Bolivia, el partido U de Chile vs Alianza Lima inicia a la 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido U de Chile vs Alianza Lima inicia a la 8:30 p.m.

En Argentina, el partido U de Chile vs Alianza Lima inicia a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido U de Chile vs Alianza Lima inicia a las 9:30 p.m.



En Uruguay, el partido U de Chile vs Alianza Lima inicia a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido U de Chile vs Alianza Lima inicia a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido U de Chile vs Alianza Lima inicia a las 8:30 p.m.

En España, el partido U de Chile vs Alianza Lima inicia a las 2:30 a.m. (26 de septiembre)

En Italia, el partido U de Chile vs Alianza Lima inicia a las 2:30 a.m. (26 de septiembre)

En Francia, el partido U de Chile vs Alianza Lima inicia a las 2:30 a.m. (26 de septiembre)

¿Dónde ver el U de Chile vs Alianza Lima en vivo por TV y streaming?

El encuentro que sostendrá U de Chile vs Alianza Lima será sintonizado a través de diferentes señales del mundo. En Perú y el resto de Sudamérica, el choque de vuelta por la Copa Libertadores 2025 podrá ser visto vía DSports y en DGO vía plataformas de streaming. En tanto, RPP también se encargará de la transmisión radial vía los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer, mientras que podrá seguir el minuto a minuto vía RPP.pe.

¿Cómo ver DSports en vivo, el U de Chile vs Alianza Lima?

Si posees una suscripción de DIRECTV en países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela (a través de Simple TV, que reemplazó a DIRECTV en ese país), podrás acceder a los canales de DSports, los cuales cuenta con la señal del partido de los playoffs de Copa Sudamericana.

Los canales principales suelen ser DSports (canal 610 SD y 1610 HD), DSports 2 (612 SD y 1612 HD), DSports+ (613 SD y 1613 HD).

U de Chile vs Alianza Lima: Alineaciones posibles