Sin Alianza Lima: fechas y cruces de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima no pudo clasificar a la Copa Sudamericana.
Alianza Lima no pudo clasificar a la Copa Sudamericana.
José Luis Blanco Pagán

José Luis Blanco Pagán

·

Universidad de Chile, que superó a Alianza Lima, está entre los cuatro mejores clubes de la Copa Sudamericana 2025.

Un gol a los 5 minutos del delantero Lucas Assadi y otro del centrocampista Javier Altamirano en el 51 catapultó a Universidad de Chile a las semifinales de la Copa Sudamericana con un triunfo por 2-1 sobre Alianza Lima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

En semifinales, Universidad de Chile recibirá a Lanús el 22 de octubre y la serie se definirá en el Néstor Díaz Pérez el día 29. El cuadro argentino llega de eliminar al favorito Fluminense.

Por su parte, Independiente del Valle se clasificó a las semifinales, instancia en la que se medirá con Atlético Mineiro, al imponerse en una tanda de penaltis por 4-5 al Once Caldas luego de vencerle por 0-2 en el tiempo reglamentario.

Programación de semifinales de la Sudamericana

Miércoles 22 de octubre (partidos de ida)

Universidad de Chile vs Lanús

  • Estadio Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo) | TV: ESPN Disney

Independiente del Valle vs Atlético Mineiro

  • Ciudad Deportiva Independiente del Valle (Quito) | TV: ESPN Disney

Miércoles 29 de octubre (partidos de vuelta)

►  Lanús vs Universidad de Chile

  • Estadio Néstor Díaz Pérez | TV: ESPN Disney

Atlético Mineiro vs Independiente del Valle

  • Arena MRV (Belo Horizonte) | TV: ESPN Disney

Tags
Universidad de Chile Copa Sudamericana Lanús Atlético Mineiro

