Sin Alianza Lima: fechas y cruces de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025

Universidad de Chile, que superó a Alianza Lima, está entre los cuatro mejores clubes de la Copa Sudamericana 2025.
Un gol a los 5 minutos del delantero Lucas Assadi y otro del centrocampista Javier Altamirano en el 51 catapultó a Universidad de Chile a las semifinales de la Copa Sudamericana con un triunfo por 2-1 sobre Alianza Lima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.
En semifinales, Universidad de Chile recibirá a Lanús el 22 de octubre y la serie se definirá en el Néstor Díaz Pérez el día 29. El cuadro argentino llega de eliminar al favorito Fluminense.
Por su parte, Independiente del Valle se clasificó a las semifinales, instancia en la que se medirá con Atlético Mineiro, al imponerse en una tanda de penaltis por 4-5 al Once Caldas luego de vencerle por 0-2 en el tiempo reglamentario.
Programación de semifinales de la Sudamericana
Miércoles 22 de octubre (partidos de ida)
► Universidad de Chile vs Lanús
- Estadio Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo) | TV: ESPN Disney
► Independiente del Valle vs Atlético Mineiro
- Ciudad Deportiva Independiente del Valle (Quito) | TV: ESPN Disney
Miércoles 29 de octubre (partidos de vuelta)
► Lanús vs Universidad de Chile
- Estadio Néstor Díaz Pérez | TV: ESPN Disney
► Atlético Mineiro vs Independiente del Valle
- Arena MRV (Belo Horizonte) | TV: ESPN Disney
¿Qué necesitan UCV y Garcilaso para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.