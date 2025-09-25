"Nos pidió no entrenar": Néstor Gorosito confesó por qué Pedro Aquino y Kevin Quevedo no jugaron de titulares ante la 'U' de Chile

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito, lamentó la eliminación en la Copa Sudamericana 2025 después de la derrota por 2-1 ante Universidad de Chile en el Estadio de Coquimbo. Reconoció que el cuadro blanquiazul no tuvo su mejor actuación a nivel internacional.

"Estamos tan dolidos como los hinchas. Teníamos muchas ilusiones de llegar a la final y quedamos afuera contra un buen equipo", señaló en conferencia de prensa.

En otro momento, Gorosito fue consultado sobre su decisión de no alinear de titulares a Kevin Quevedo y Pedro Aquino, que destacó en la victoria ante Comerciantes Unidos por la Liga1.

En el caso de Aquino, el DT de Alianza reveló que el volante no arrancó las acciones en la Sudamericana debido que no entrenó un día de la antesala. "Hace un tiempo que no jugaba 90 minutos y nos pidió no entrenar. Jugó un excelente partido ante Comerciantes y nos dijo que estaba extremadamente cansado", sostuvo.

Gorosito, además, indicó que Kevin Quevedo no jugó de titular por "cosas de la vida". Esta suplencia llamó más la atención debido que el atacante de la Selección Peruana fue uno de los mejores de la temporada en Alianza.

“Son cosas de fútbol, de entrenamiento, de la vida y debido a eso jugó Alan (Cantero)”, explicó.

Gorosito y la derrota en la Sudamericana

Gorosito puntualizó que su equipo estaba ilusionado en conseguir el boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana.

"Teníamos mucha ilusión, desgraciadamente nos ganaron este partido. Un agradecimiento para todos los jugadores, por el día a día, por todo lo que pasa, el hincha de Alianza tiene que estar orgulloso del plantel que tiene", expresó.

Gorosito habló de la chance de gol de Paolo Guerrero: "En el primer tiempo nos faltó tener claridad en el último cuarto de cancha porque no creamos, pero tampoco nos creaban y la posición era compartida, nos faltó volumen en ataque. El partido fue muy parejo, tuvimos para empatar un testazo de Paolo y con un desborde de Eryc", culminó.