Tremendo zurdazo: Javier Altamirano anotó para la Universidad de Chile ante Alianza Lima [VIDEO]

Alianza Lima y el 2-1 ante la Universidad de Chile. | Fuente: ESPN
José Luis Blanco Pagán

José Luis Blanco Pagán

·

Javier Altamirano amplió el marcador para la Universidad de Chile ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana 2025.

Alianza Lima no pudo impedir el segundo gol de Universidad de Chile en partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Lucas Assadi y Javier Altamirano.

Altamirano, de 26 años, recibió una asistencia cuando no tenía marca y con un impresionante remate colocó el balón al ángulo defendido por el bolivianos Guillermo Viscarra.

Alianza Lima
Así fue el segundo gol de Universidad de Chile. | Fuente: ESPN

Alianza Lima vs Universidad de Chile: así arrancaron en partido

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

