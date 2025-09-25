Lo sufre Alianza Lima: Universidad de Chile sorprendió con gol apenas a los 5 minutos [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima sufrió un duro golpe en su sueño de clasificación, ya que Universidad de Chile abrió el marcador cuando apenas se jugaba el minuto 5 del primer tiempo del duelo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Lucas Assadi se fue mano a mano con Guillermo Vizcarra y abrió el pie para el 1-0 sobre Alianza Lima, en el Estadio Francisco Rumoroso en la ciudad de Coquimbo.

La apertura en el marcador llegó tras una distracción de la defensa de Alianza que fue aprovechado por el cuadro local, que contó con Assadi, que a base de velocidad superó a Gianfranco Chávez previo a su definición en la portería blanquiazul.

El entrenador de Alianza, Néstor Gorosito, no tendrá al defensa Carlos Zambrano quien fue expulsado en el duelo anterior, pero tiene de vuelta al atacante Paolo Guerrero, que estuvo de baja por lesión.



Así fue la definición de Lucas Assadi ante Alianza Lima. | Fuente: Dsports

Alianza Lima vs Universidad de Chile: así arrancaron en partido

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra.