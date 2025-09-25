Universidad de Chile cerca del segundo: remate de Fabián Hormazábal asustó a defensa de Alianza Lima [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universidad de Chile anotó el 1-0 ante Alianza Lima a través de Lucas Assadi. Sin embargo, fue en búsqueda de ampliar su ventaja en una jugada protagonizada por el defensa Fabián Hormazábal en el choque por la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Hormazábal se proyectó por la banda derecha y tras una asistencia, remató de zurda para que el balón pase cerca del arco defendido por Guillermo Viscarra en el minuto 22.

La 'U' de Chile tendrá solo una baja por la lesión del volante Marcelo Díaz, que será reemplazado con Sebastián Rodríguez, exjugador de Alianza Lima, quien ya lo sustituyó en la ida como cambio en el segundo tiempo.



El entrenador de Alianza, Néstor Gorosito, no tendrá al defensa Carlos Zambrano quien fue expulsado en el duelo anterior, pero tiene de vuelta al atacante Paolo Guerrero, que estuvo de baja por lesión.

Universidad de Chile anotó el primer gol en el partido. | Fuente: Dsports

Alianza Lima vs Universidad de Chile: así arrancaron en partido

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra.