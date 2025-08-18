Alianza Lima vs U. Católica: ¿a qué hora juegan en Ecuador y dónde ver la vuelta de octavos de la Copa Sudamericana?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima visitará a Universidad Católica en el estadio Olímpico Atahualpa este miércoles 20 de agosto, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. En la ida, los blanquiazules ganaron por 2-0 en Matute.

Para este partido, Alianza sufrirá bajas importantes como la de Paolo Guerrero y Erick Noriega. En el caso del experimentado goleador, la causa es por lesión, mientras que el joven volante deja el equipo para fichar por el Gremio de Porto Alegre.

Tras la victoria ante Universidad Católica, Alianza sumó 6 triunfos en 15 duelos disputados este año a nivel internacional (entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana).

U. Católica vs Alianza Lima: ¿Cómo llegan a la vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana 2025?



Universidad Católica empató 1-1 ante Libertad FC en la última jornada de la liga ecuatoriana, mientras que Alianza Lima derrotó 3-1 a ADT en Matute.

¿Cuándo y dónde juegan U. Católica vs Alianza Lima en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador se disputará este miércoles 20 de agosto en el Estadio Olímpico Atahualpa. El recinto tiene una capacidad para 35 258 espectadores.

𝑪𝑶𝑵𝑽𝑶𝑪𝑨𝑫𝑶𝑺. 📋✍🏾



Esta es la lista de jugadores convocados para el partido ante @UCatolicaEC por los 𝒐𝒄𝒕𝒂𝒗𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍- 𝒗𝒖𝒆𝒍𝒕𝒂 🇪🇨 de la @Sudamericana.#ConAlianzaSiempre #ReafirmaTuLeALtad#VamosPorMás pic.twitter.com/0lUIq1dGeL — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) August 18, 2025

¿A qué hora juegan U. Católica vs Alianza Lima en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

En Perú , el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 7:30 p.m.

, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 7:30 p.m. En Brasil , el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 9:30 p.m.

, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 9:30 p.m. En Colombia, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a la 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a la 8:30 p.m.

En Argentina, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 8:30 p.m.

En España, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 2:30 a.m. (21 de agosto)

En Italia, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 2:30 a.m. (21 de agosto)

En Francia, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 2:30 a.m. (21 de agosto)

¿Dónde ver el U. Católica vs Alianza Lima en vivo por TV y streaming?

El Alianza Lima vs U Católica de Ecuador podrá ser sintonizado en diferentes países del mundo. En Perú y el resto de Sudamérica, el duelo por Copa Sudamericana podrá ser visto vía ESPN y en Disney Plus en plataformas de streaming. En tanto, podrás seguir la transmisión del minuto a minuto con RPP.pe.

U. Católica vs Alianza Lima: alineaciones posibles

U. Católica: Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero; Luis Moreno, Mauro Díaz, Emiliano Clavijo, Byron Palacios; Azarias Londoño y Mauricio Alonso.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Alan Cantero, Eryc Castillo y Hernán Barcos.