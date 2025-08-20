𝑪𝑶𝑵𝑽𝑶𝑪𝑨𝑫𝑶𝑺. 📋✍🏾— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) August 18, 2025
Esta es la lista de jugadores convocados para el partido ante @UCatolicaEC por los 𝒐𝒄𝒕𝒂𝒗𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍- 𝒗𝒖𝒆𝒍𝒕𝒂 🇪🇨 de la @Sudamericana.#ConAlianzaSiempre #ReafirmaTuLeALtad#VamosPorMás pic.twitter.com/0lUIq1dGeL
Alianza Lima anunció su lista de convocados para el partido contra Universidad Católica. Los grandes ausentes son Paolo Guerrero y Erick Noriega.
¿Qué canales transmiten el U. Católica vs Alianza Lima en vivo por TV?
El partido entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador será transmitido EN VIVO por TV a través de DSports. Vía streaming, se podrá ver por DGO. También podrás escucharlo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.
¿A qué hora juegan U. Católica vs Alianza Lima en vivo por la vuelta de los octavos de Copa Sudamericana 2025?
En Perú, el partido arranca a las 7:30 p.m. En Ecuador, el horario es el mismo.
Bajas de Alianza Lima para el duelo con Universidad Católica
Alianza Lima no contará con tres jugadores fundamentales: Paolo Guerrero y Pablo Lavandeira, ambos por lesión, y tampoco con Erick Noriega, quien fue vendido a Gremio.
¿Cuándo y dónde juegan U. Católica vs Alianza Lima en vivo por la vuelta de los octavos de Copa Sudamericana 2025?
El partido entre Alianza Lima vs Universidad Católica se disputará este miércoles 20 de agosto en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito. El recinto tiene capacidad para 35 258 espectadores
¡Buenas tardes! Empezamos con la transmisión del partido entre Alianza Lima vs Universidad Católica por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Te recomendamos
Comparte esta noticiaSiguenos en