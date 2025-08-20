Alianza Lima vs U. Católica en vivo: ¿Cómo ver desde tu celular vuelta de octavos de Copa Sudamericana?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador se enfrentan en Quito por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El cuadro ‘blanquiazul’ cuenta con una ventaja de 2-0 conseguida en la ida y buscará asegurar su clasificación en condición de visitantes. ¿Cómo ver desde tu celular el duelo? Conoce los detalles en RPP.

► Alianza Lima vs Universidad Católica EN DIRECTO: sigue la transmisión de los octavos de final de la Copa Sudamericana

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs U. Católica en vivo por la vuelta de los octavos de Copa Sudamericana 2025?

El partido Alianza Lima vs U. Católica se disputará este miércoles en el Olímpico de Atahualpa de Quito, con aforo para más de 35 mil personas, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El choque comenzará a partir de las 7:30 p.m.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs U Católica en Ecuador en vivo por la vuelta de los octavos de Copa Sudamericana 2025?

En Perú , el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 7:30 p.m.

, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 7:30 p.m. En Brasil , el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 9:30 p.m.

, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 9:30 p.m. En Colombia, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 7:30 p.m.



En Bolivia, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a la 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a la 8:30 p.m.

En Argentina, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 9:30 p.m.



En Chile, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 8:30 p.m.

En España, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 2:30 a.m. (21 de agosto)

En Italia, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 2:30 a.m. (21 de agosto)

En Francia, el partido U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a las 2:30 a.m. (21 de agosto)

¿Dónde ver el Alianza Lima vs U. Católica en vivo desde Ecuador vía TV y streaming?

El duelo Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador será transmitido en diferentes países del mundo. En Perú, el encuentro será televisado por D Sports, mientras que también podrá ser vista vía streaming por medio de la plataforma DGO. Por su parte, RPP también se encargó de la transmisión radial vía los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.

¿Cómo ver DSports en vivo, el Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador?

Si posees una suscripción de DIRECTV en países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela (a través de Simple TV, que reemplazó a DIRECTV en ese país), podrás acceder a los canales de DSports, los cuales cuenta con la señal del partido de los playoffs de Copa Sudamericana.

Los canales principales suelen ser DSports (canal 610 SD y 1610 HD), DSports 2 (612 SD y 1612 HD), DSports+ (613 SD y 1613 HD).

U. Católica vs Alianza Lima: alineaciones posibles



Alineación de U. Católica: Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero; Luis Moreno, Mauro Díaz, Emiliano Clavijo, Byron Palacios; Azarias Londoño y Mauricio Alonso.

Alineación de Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Alan Cantero, Eryc Castillo y Hernán Barcos.