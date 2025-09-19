Alerta en la 'U' de Chile: dos de sus figuras podrían ser baja ante Alianza Lima por Copa Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universidad de Chile igualó 0-0 ante Alianza Lima en Perú y llega como favorito de cara a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Eso sí, no todo es alegría en el cuadro sureño debido que dos de sus figuras se encuentran en duda para la revancha.

Marcelo Díaz y Lucas Assadi son los jugadores que preocupan al entrenador Gustavo Álvarez, quien reveló la dolencia que sufre el experimentado volante de contención.

"El cambio de Marcelo Díaz es por una carga muscular", explicó Álvarez, que dio a conocer el motivo para que el mundialista chileno sea reemplazado en el entretiempo del duelo disputado en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

La Tercera de Chile destacó el accionar de Díaz en sus últimos partidos ante Colo Colo por la Supercopa de Chile y en la Sudamericana ante Alianza. Y además indicó que se espere que no sufra un desgarro.

"Díaz se someterá a diversos estudios para confirmar la gravedad de la lesión y así poder confirmar o descartar un eventual desgarro. De cualquier modo, esta situación lo pone en duda de cara a la revancha, programada para el jueves 25, a las 21.30, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo", publicó.

Lucas Assadi de Universidad de Chile contra Alianza Lima. | Fuente: EFE

Lucas Assadi también sería baja

Assadi tuvo un buen desempeño y fue un dolor de cabeza para la defensa de Alianza Lima. Sin embargo, al igual que Marcelo Díaz podría perderse la revancha de la Copa Sudamericana, tal como señalan los medios chilenos.

EnCancha dio a conocer que el atacante de 21 años sufrió un golpe en el hombro desde los primeros minutos, por lo cual su presencia ante Alianza genera incertidumbre.

"Si bien disputó la mayor parte del partido, en la U evaluarán con calma su estado físico para prevenir que la molestia requiera de un tratamiento mayor. Es sabido que las lesiones en el hombro permiten jugar, pero con un dolor que limita las capacidades del futbolista", apuntó.

Alianza Lima visitará el próximo jueves a la 'U' de Chile en el Estadio de Coquimbo.