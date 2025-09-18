Últimas Noticias
Alianza Lima vs 'U' de Chile: ¿cuándo juegan la revancha y qué necesita para clasificar?

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima.
Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alianza Lima visitará la próxima semana a Universidad de Chile por su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima no pudo en casa y empató 0-0 ante Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El cuadro blanquiazul jugó un buen primer tiempo e incluso le anularon gol, pero el tanto del ecuatoriano Fernando Gaibor fue anulado por una mano de Kevin Quevedo.

En el segundo tiempo, Alianza sintió el rigor del partido, especialmente Gaibor y Sergio Peña, mientras Universidad de Chile lució con mejor ritmo con una serie de cambios.

La chance de Alianza de cara al triunfo perdió peso luego de una infantil expulsión de Carlos Zambrano, que agredió a Charles Aranguis.

Ahora, Alianza viajará la próxima semana a Chile para jugar sin público en el Estadio Coquimbo.

El cuadro dirigido por Néstor Gorosito necesita el triunfo para clasificar directamente o en todo caso igualar en los 90 minutos de juego y ganar la serie por la tanda de penales.

¿Cuándo juega U de Chile vs Alianza Lima en la vuelta de cuartos de Copa Sudamericana?

El partido está programado para el jueves 25 de septiembre en el Estadio Francisco Sánchez de la ciudad de Coquimbo, Chile. El recinto tiene una capacidad para 18,750 espectadores.

¿A qué hora juega U de Chile vs Alianza Lima en la vuelta de cuartos de Copa Sudamericana?

  • En Perú, el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.
  • En Chile, el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 8:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 9:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 6:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido 'U' de Chile vs Alianza Lima comienza a las 8:30 p.m.

'U' de Chile vs Alianza Lima: Canales TV para ver el partido

El partido de Alianza Lima contra la U de Chile será transmitido por las señales de ESPN y Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

'U' de Chile vs Alianza Lima: Últimos resultados

'U' de Chile 2-1 Alianza Lima - Amistoso (8 de octubre del 2011)

'U' de Chile 2-2 Alianza Lima - Copa Libertadores (6 de mayo del 2010)

Alianza Lima 0-1 'U' de Chile - Copa Libertadores (29 de abril del 2010)

Tags
Copa Sudamericana Alianza Lima Universidad de Chile

