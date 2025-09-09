Últimas Noticias
"El Zlatan peruano": la reacción de la prensa chilena tras desafiante mensaje de José Carlos Fernández antes del Alianza vs 'U'

José Carlos Fernández era llamado el 'Zlatan peruano'.
José Carlos Fernández era llamado el 'Zlatan peruano'. | Fuente: Andina - composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

José Carlos Fernández recordó el polémico duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile del 2010.

Gracias a sus buenas actuaciones, Alianza Lima afrontará con ilusión los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Es esa instancia enfrentará a Universidad de Chile, que clasificó luego del fallo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En Chile ya palpitan del esperado compromiso que cuenta con un sabor especial: Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2010 a manos de Universidad de Chile tras un polémico gol en el final.

Al respecto, RedGol reaccionó sobre las últimas declaraciones del exdelantero blanquiazul José Carlos Fernández, que habló de la mencionada eliminatorias de hce más de 10 años.

"El Zlatan peruano quiere su revancha contra U de Chile: Es el momento que esperábamos”, dice el titular de la nota del medio chileno.

Además, apuntó que Fernández quiere venir a Chile con la delegación de Alianza Lima, que es dirigido por Néstor Gorosito.

"Uno que fue protagonista de esa noche en el estadio Monumental fue José Carlos Fernández, conocido como el Zlatan peruano, quien anotó en dos oportunidades y incluso le estaba dando la clasificación a los peruanos hasta el minuto 90", mencionó.

El sinsabor del exdelantero de Alianza

Fernández se refirió al choque de vuelta entre Alianza Lima vs Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Siempre nos quedó ese sinsabor de pensar qué hubiera pasado si hubiéramos seguido en carrera en la Copa Libertadores 2010. Nos cortaron y nos quedó esa espina. Después de tanto tiempo, este es el momento que todos los aliancistas estábamos esperando para terminar de cerrar ese círculo y decidir, en la cancha, quién es el mejor”, afirmó en el programa “Denganche”.

Espera viajar a Coquimbo para la vuelta entre ambos equipos. “Sería lindo. Al Matute voy a ir, le prometí a mis hijos que si Alianza pasaba la fase los llevaba, voy a ir a Lima, tengo las entradas. Después a Chile, lo que venga, yo feliz“, finalizó.

