¡Le ve potencial! Fernando Gaibor comparó a juvenil de Alianza Lima con Willian Pacho, ganador de Champions

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima ya entrena pensando en el reinicio de la Liga1 y en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El entrenador Néstor Gorosito cuenta en sus filas con jugadores de buen presente, entre ellos, los futbolistas ecuatorianos Eryc Castillo y Fernando Gaibor.

Precisamente, Gaibor habló de la actualidad de Alianza en las últimas horas en una entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guizazola, en el programa 'Enfocados'.

El exseleccionador de Ecuador indicó que quedó gratamente sorprendido sobre la grandeza de Alianza y el incondicional aliento de sus hinchas. Además, no dudó en destacar a sus compañeros como Paolo Guerrero y Carlos Zambrano, aunque un párrafo aparte fue para Jhoao Velázquez.

Gaibor resaltó las características de juego del central de 20 años y lo comparó con su compatriota, el exitoso defensa de París Saint Germain, Willian Pacho, que se proclamó campeón de la Champions League el 31 de mayo pasado.

Cree en Jhoao Velázquez en Alianza

"Cuando lo vi a Jhoao Velázquez, se me vino a la cabeza ver a Pacho en sus inicios, por las mismas características, impasable y fuertes. Solo trabajarlos y esa sencillez lo llevarán lejos", señaló Gaibor en relación al nieto de José 'El Patrón' Velásquez.

El mediocampista de Alianza siguió los inicios de Pacho en el fútbol cuando lo tuvo de compañero en el Independiente del Valle.