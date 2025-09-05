Atención, hincha de Alianza Lima: conoce el cronograma de venta de entradas para duelo de ida contra Universidad de Chile

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conmebol resolvió la polémica tras el partido suspendido entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile, que tras el fallo clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, por lo cual será el próximo rival de Alianza Lima.

Por este motivo, Alianza Lima no esperó mucho y dio a conocer el cronograma de la venta de entradas del choque de ida contra Universidad de Chile, a efectuarse el 18 de septiembre en Matute.

A través de sus redes sociales, el cuadro blanquiazul anunció que la venta preferencial arrancará el martes 9 de septiembre de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. A esta opción podrán acceder los abonados de la Copa Libertadores 2025 suscritos a Íntimos. Desde la 1:00 p.m., la venta se habilitará para los socios íntimos en general.

Ese mismo día a partir de las 5:30 p.m. se iniciará la venta general de entradas para el partido de la Universidad de Chile, que no descarta apelar para jugar con público cuando reciba a Alianza.

❗️𝐀𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐁𝐋𝐀𝐍𝐐𝐔𝐈𝐀𝐙𝐔𝐋❗️



Este es el cronograma de venta de entradas para el partido ante U. de Chile por los cuartos de final de la @Sudamericana.



Arrancamos la 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥 el próximo martes 9/09. #ConAlianzaSiempre#VamosPorMás… pic.twitter.com/38cIjdvDsD — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 5, 2025

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs U de Chile por cuartos final de la Sudamericana?

Ida

Alianza Lima vs 'U' de Chile

Fecha: 18 de septiembre

Hora: 7:30 p.m. hora peruana

Estadio: Matute

Vuelta

U de Chile vs Alianza Lima