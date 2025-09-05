Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Atención, hincha de Alianza Lima: conoce el cronograma de venta de entradas para duelo de ida contra Universidad de Chile

Alianza Lima firme en la Copa Sudamericana.
Alianza Lima firme en la Copa Sudamericana. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Universidad de Chile será el rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana tras el fallo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conmebol resolvió la polémica tras el partido suspendido entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile, que tras el fallo clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, por lo cual será el próximo rival de Alianza Lima.

Por este motivo, Alianza Lima no esperó mucho y dio a conocer el cronograma de la venta de entradas del choque de ida contra Universidad de Chile, a efectuarse el 18 de septiembre en Matute.

A través de sus redes sociales, el cuadro blanquiazul anunció que la venta preferencial arrancará el martes 9 de septiembre de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. A esta opción podrán acceder los abonados de la Copa Libertadores 2025 suscritos a Íntimos. Desde la 1:00 p.m., la venta se habilitará para los socios íntimos en general.

Ese mismo día a partir de las 5:30 p.m. se iniciará la venta general de entradas para el partido de la Universidad de Chile, que no descarta apelar para jugar con público cuando reciba a Alianza.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs U de Chile por cuartos final de la Sudamericana?

Ida

Alianza Lima vs 'U' de Chile

  • Fecha: 18 de septiembre
  • Hora: 7:30 p.m. hora peruana
  • Estadio: Matute

Vuelta

U de Chile vs Alianza Lima

  • Fecha: 25 de septiembre
  • Hora: 7:30 p.m. hora peruana
  • Estadio: por establecer

Te recomendamos


Video recomendado

Calculadora Copa Sudamericana

¿Qué necesitan UCV y Garcilaso para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Alianza Lima Universidad de Chile Copa Sudamericana

Más sobre Copa Sudamericana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA