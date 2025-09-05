Atención, hincha de Alianza Lima: conoce el cronograma de venta de entradas para duelo de ida contra Universidad de Chile

Universidad de Chile será el rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana tras el fallo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Conmebol resolvió la polémica tras el partido suspendido entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile, que tras el fallo clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, por lo cual será el próximo rival de Alianza Lima.
Por este motivo, Alianza Lima no esperó mucho y dio a conocer el cronograma de la venta de entradas del choque de ida contra Universidad de Chile, a efectuarse el 18 de septiembre en Matute.
A través de sus redes sociales, el cuadro blanquiazul anunció que la venta preferencial arrancará el martes 9 de septiembre de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. A esta opción podrán acceder los abonados de la Copa Libertadores 2025 suscritos a Íntimos. Desde la 1:00 p.m., la venta se habilitará para los socios íntimos en general.
Ese mismo día a partir de las 5:30 p.m. se iniciará la venta general de entradas para el partido de la Universidad de Chile, que no descarta apelar para jugar con público cuando reciba a Alianza.
¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs U de Chile por cuartos final de la Sudamericana?
Ida
Alianza Lima vs 'U' de Chile
- Fecha: 18 de septiembre
- Hora: 7:30 p.m. hora peruana
- Estadio: Matute
Vuelta
U de Chile vs Alianza Lima
- Fecha: 25 de septiembre
- Hora: 7:30 p.m. hora peruana
- Estadio: por establecer
