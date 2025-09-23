Alianza Lima anunció su lista de convocados: ¿Paolo Guerrero viajó a Chile para duelo por Copa Sudamericana?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A través de sus redes sociales, Alianza Lima anunció la lista de convocados para el choque de vuelta ante Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Una de las novedades es el regreso de Paolo Guerrero, que en la ida fue baja por lesión.

Paolo Guerrero y Jesús Castillo viajaron a Chile con Alianza Lima. El atacante de 41 años se recuperó de sus molestias físicas y ahora está apto para los planes del entrenador argentino Néstor Gorosito.

También viajan Carlos Zambrano, pese a estar suspendido, y Pablo Lavandeira, quien continúa recuperándose de su lesión. La idea es mantener la unión del plantel.

Tras el empate de ida, a Alianza y Universidad de Chile solo les sirve ganar para clasificar directamente a las semifinales de Copa Sudamericana. Si los 90 minutos de juego finaliza en empate, el clasificado se decidirá por lanzamiento de penales.

Alianza llegó a esta instancia tras eliminar a Universidad Católica de Ecuador y Gremio de Brasil.

Lista de viajeros de Alianza:

Arqueros: Ángelo Campos, Guillermo Viscarra.

Defensas: Marco Huamán, Guillermo Enrique, Josué Estrada, Miguel Trauco, Ricardo Lagos, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés.

Volantes: Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Jesús Castillo Jean Pierre Archimbaud, Pablo Ceppelini, Alessanro Burlamaqui, Sergio Peña, Piero Cari.

Delanteros: Alan Cantero, Eryc Castillo, Paolo Guerrero, Hernán Barcos, Kevin Quevedo, Matías Succar, Gaspar Gentile.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs 'U' de Chile en vivo en Coquimbo por la vuelta de los cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

El partido está programado para el jueves 25 de septiembre en el Estadio Francisco Sánchez de la ciudad de Coquimbo, Chile. El recinto tiene una capacidad para 18,750 espectadores.

¿Cómo ver el Alianza Lima vs 'U' de Chile en vivo por TV?

El partido de Alianza Lima contra la U de Chile será transmitido por las señales de ESPN y Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.