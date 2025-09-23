Néstor Gorosito "se queda": Franco Navarro reveló el futuro del entrenador de Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, se mostró optimista sobre el duelo de vuelta ante Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Navarro, además, espera que Alianza Lima llegue a las últimas instancias de la Sudamericana, certamen que tiene a Cienciano de Cusco como único campeón peruano.

"Internacionalmente no ha pasado lo que está pasando ahora. Jugar 18 partidos ahora y queremos jugar 21 partidos. Depende de nosotros", señaló Navarro a la llegada de la delegación de Alianza a Chile.

"Depende de nosotros, la única posibilidad que tenemos es que el quipo demuestre lo que ha venido haciendo. Esa es nuestra tranquilidad y veremos en Coquimbo tener una noche hermosa y volver con la clasificación", agregó.

Gorosito "se queda"

Navarro no dudó en asegurar la presencia de Néstor Gorosito de cara a la próxima temporada. "Se queda, sí, sí".

El contrato del entrenador de 61 años termina a fines de la temporada, pero al parecer habrá 'Pipo' para rato en el cuadro de La Victoria.

Néstor Gorosito dice que solo falta la firma

Hace unos días, Gorosito enfatizó que en ningún momento se reunió con la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sobre la chance de dirigir a la Selección Peruana tras la salida de Óscar Ibáñez.

"Molestan un montón de cosas. Que yo me reuní para la selección, todo es mentira", señaló el técnico argentino, que adelantó que solo piensa en Alianza y que está cerca de renovar su contrato.

"(En la selección) Cuando nombran a uno, están buscando a otro. Y gracias a Dios estoy bastante cómodo con Alianza y existe la posibilidad de renovar. El club me lo dijo y prácticamente estamos de acuerdo", agregó en conferencia.

"Solo faltan firmar los papeles. Estoy sumamente contento de estar con estos colores y defenderlos", culminó Gorosito respecto a su continuidad con Alianza el próximo año.