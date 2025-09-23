Últimas Noticias
Fluminense vs Lanús en vivo: ¿a qué hora juegan en Brasil y dónde ver los cuartos de Copa Sudamericana 2025?

Guía de TV Fluminense vs Lanús por la Copa Sudamericana
Guía de TV Fluminense vs Lanús por la Copa Sudamericana | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fluminense vs Lanús se enfrentan por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fluminense se juega este martes en Río de Janeiro su continuidad en la Copa Sudamericana ante un Lanús que llega envalentonado al icónico estadio Maracaná tras salir victorioso en el partido de ida de los cuartos de final en Buenos Aires gracias al tanto marcado por Marcelino Moreno en el minuto 89.

El saldo obliga a los pupilos de Renato Gaúcho a ganar por dos goles para avanzar directamente a semifinales. Un triunfo por la mínima llevará la definición a penales, mientras que un empate clasifica al conjunto argentino.

¿Cuándo y dónde juegan Fluminense vs Lanús en vivo por los cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

El partido está programado para el martes 25 de septiembre en el Estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. El recinto tiene una capacidad para 78.838 espectadores.

¿A qué hora juegan Fluminense vs Lanús en vivo por los cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

  • En Perú, el partido Fluminense vs Lanús comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Fluminense vs Lanús comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Fluminense vs Lanús comienza a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Fluminense vs Lanús comienza a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Fluminense vs Lanús comienza a las 9:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Fluminense vs Lanús comienza a las 7:30 p.m.
  • En Chile, el partido Fluminense vs Lanús comienza a las 9:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Fluminense vs Lanús comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Fluminense vs Lanús comienza a las 8:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Fluminense vs Lanús comienza a las 9:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Fluminense vs Lanús comienza a las 6:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Fluminense vs Lanús comienza a las 8:30 p.m.

¿Dónde transmiten el Fluminense vs Lanús en vivo por TV?

El partido de Fluminense vs Lanús será transmitido por las señales de ESPN y Disney+. En tanto que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Fluminense vs Lanús: Alineaciones posibles

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Juan Pablo Freytes, Renê; Hércules, Martinelli, Lucho Acosta (Lima); Kevin Serna, Agustín Canobbio y Everaldo.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Alexis Segovia, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; y Rodrigo Castillo.

Fluminense vs Lanús: ¿Quién es favorito para clasificar a semifinales de Copa Sudamericana?

Casa de apuestasFluminenseEmpateLanús
Apuesta Total1.693.336.33
Betsson1.623.455.90
Betano1.703.506.80

