Alianza Lima y el tanto de la esperanza: Eryc Castillo anotó un golazo ante Universidad de Chile [VIDEO]

Alianza Lima mejoró en el segundo tiempo tras una serie de cambios. Esta reacción le valió el gol del descuento en el choque contra la Universidad de Chile por la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El cuadro local anotó en el Estadio de Coquimbo a través de Lucas Assadi y Javier Altamirano, mientras que Alianza anotó el descuento con el atacante ecuatoriano Eryc Castillo.

Kevin Quevedo, que ingresó en la complementaria, se escapó de su rival por la banda izquierda y asistió a Castillo, que tras una buena definición puso el 2-1 en el marcador.

El partido de ida acabó 0-0 en el estadio Alejandro Villanueva. En este duelo fue expulsado el defensa Carlos Zambrano por doble tarjeta amarilla.

Así fue el gol de Alianza Lima. | Fuente: Dsports

Alianza Lima vs Universidad de Chile: así arrancaron en partido

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra.