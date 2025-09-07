Ante el Alianza vs U. de Chile: Federación boliviana condena comunicado de Independiente y defiende a Conmebol

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima ya tiene rival para los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Y es que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), tras los hechos violentos en el partido entre Independiente y la U. de Chile en Avellaneda, decidió que el cuadro chileno pase de ronda y que el 'Rojo' sea eliminado.

Tras esta medida, en Independiente lanzaron un contundente comunicado contra la Conmebol, exigiendo que todos sus elementos sean retirados del museo del máximo ente del fútbol en la región.

Esto no quedó allí debido a que la Federación Boliviana de Fútbol ha intervenido en las últimas horas. Desde 'La Verde' han mostrado su respaldo a Conmebol y lamentan lo indicado por parte de la tienda de Independiente.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

El comunicado de la Federación boliviana ante Independiente

"La Federación rechaza categóricamente las declaraciones emitidas por el Club Independiente y expresa su respaldo al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y a los órganos disciplinarios de la confederación", es lo que indican en un primer momento.

Además, remarca que todos los elencos afiliados a la Conmebol deben respetar las reglas y tomar las medidas respectivas ante partidos de alto riesgo.

Por otra parte, desde la Federación boliviana remarcan su "compromiso con la transparencia, la justicia deportiva y la defensa del fútbol como espacio de unión, convivencia y celebración para todos los países de la región".

Hay que recordar que Independiente manifestaron que la "resolución (de eliminarlos de la Sudamericana) no es un error jurídico de un tribunal: es una decisión política que desnuda la preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros".

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs U de Chile por cuartos final de la Sudamericana?

Ida

Alianza Lima vs U. de Chile

Fecha: 18 de septiembre

Hora: 7:30 p.m. hora peruana

Estadio: Matute

Vuelta

U. de Chile vs Alianza Lima