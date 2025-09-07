Perú vs Paraguay en vivo: ¿qué canales transmiten la última fecha de las Eliminatorias 2026?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana le dijo adiós a sus chances de acceder al Mundial 2026. En una presentación para el olvido, cayó goleado por 3-0 ante Uruguay en Montevideo. Ahora debe voltear la página y enfocarse en Paraguay.

El equipo dirigido por Óscar Ibáñez buscará despedirse con una victoria de las Eliminatorias, aunque se medirá contra Paraguay, que llega en un buen nivel tras lograr su boleto a la cita mundialista.

Perú vs Paraguay: altas y bajas para la última fecha de las Eliminatorias 2026



Perú no podrá contar con Sergio Peña por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Paraguay tendrá las bajas Junior Alonso, Andrés Cubas y Miguel Almirón.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Paraguay en vivo por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

El partido de Perú contra el seleccionado de Paraguay está programado para el martes 9 de septiembre en el estadio Nacional, en Lima. El recinto tiene capacidad para recibir a 43 086 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Perú vs Paraguay en vivo por las Eliminatorias 2026?

En Perú , el partido Perú vs Paraguay comienza a las 6:30 p. m.

, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 6:30 p. m. En Bolivia , el partido Perú vs Paraguay comienza a las 6:30 p. m.

, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 6:30 p. m. En Brasil , el partido Perú vs Paraguay comienza a las 8:30 p. m.

, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 8:30 p. m. En Venezuela, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 7:30 p. m.

En Colombia, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 6:30 p. m.

En Chile, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 7:30 p. m.

En Argentina, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 8:30 p. m.

En Ecuador, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 6:30 p. m.

En Uruguay, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 8:30 p. m.

En Paraguay, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 8:30 p. m.

En México (CDMX), el partido Perú vs Paraguay comienza a las 5:30 p. m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Perú vs Paraguay comienza a las 7:30 p. m.

En España, el partido Ecuador vs Argentinacomienza a la 01:30 a. m. (miércoles)

¿Qué canales transmiten el Perú vs Paraguay en vivo?

El partido Perú vs. Paraguay será transmitido EN VIVO por Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD), América TV (canal 4) y ATV (canal 9). También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y por Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

El partido por las Eliminatorias 2026 podrá verse vía streaming en Perú a través de Movistar Play.

Perú vs Paraguay: alineaciones posibles

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Jairo Concha, Andy Polo, Kevin Quevedo y Luis Ramos.

Paraguay: Carlos Coronel; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Omar Alderete; Diego Gómez, Lucas Romero; Blas Riveros, Alejandro Romero, Ramón Sosa; Antonio Sanabria.