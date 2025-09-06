Brasil vs. Japón en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver el tercer lugar en Mundial de Vóley 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Brasil vs. Japón EN VIVO: se enfrentan este domingo 7 de septiembre por el tercer lugar del Mundial de Vóley Femenino 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia), desde las 3:30 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, DGO y VBTV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Brasil vs Japón: ¿Cómo llegan a duelo por tercer lugar del Mundial de Vóley 2025?

Brasil llega tras perder 3-2 ante Italia en las semifinales, mientras que Japón perdió 3-1 ante Turquía.

¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Japón en vivo por el tercer lugar del Mundial de Vóley 2025?

El partido entre Brasil y Japón se disputará este domingo 7 de septiembre en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia). El recinto tiene capacidad para 15 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Brasil vs Japón en vivo por el Mundial de Vóley 2025?

En Perú, el partido Brasil vs Japón comienza a las 3:30 a.m.

En Turquía, el partido Brasil vs Japón comienza a la 11:30 a.m.

En Colombia, el partido Brasil vs Japón comienza a las 3:30 a.m.

En Brasil, el partido Brasil vs Japón comienza a las 5:30 a.m.

En Argentina, el partido Brasil vs Japón comienza a las 5:30 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Brasil vs Japón comienza a las 4:30 a.m.

En México, el partido Brasil vs Japón comienza a las 2:30 a.m.

En Canadá, el partido Brasil vs Japón comienza a las 4:30 a.m.

En Italia, el partido Brasil vs Japón comienza a las 10:30 a.m.

En Francia, el partido Brasil vs Japón comienza a las 10:30 a.m.

¿Dónde ver el Brasil vs Japón en vivo por TV y streaming?

El partido entre Brasil vs Japón se podrá ver EN VIVO vía TV por DSports. Vía streaming, irá por DGO y VBTV. También se podrá seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Brasil vs Japón últimos resultados

Brasil

Brasil 3-0 Francia

Brasil 3-1 República Dominicana

Brasil 3-0 Puerto Rico

Japón