Brasil vs. Japón en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver el tercer lugar en Mundial de Vóley 2025?

Selección de Brasil en el Mundial de Vóley.
Selección de Brasil en el Mundial de Vóley. | Fuente: @volei
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Brasil y Japón se medirán por el tercer lugar del Mundial de Vóley Femenino 2025. Sigue AQUÍ los detalles del partidazo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Brasil vs. Japón EN VIVO: se enfrentan este domingo 7 de septiembre por el tercer lugar del Mundial de Vóley Femenino 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia), desde las 3:30 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, DGO y VBTV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Brasil vs Japón: ¿Cómo llegan a duelo por tercer lugar del Mundial de Vóley 2025?

Brasil llega tras perder 3-2 ante Italia en las semifinales, mientras que Japón perdió 3-1 ante Turquía.

¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Japón en vivo por el tercer lugar del Mundial de Vóley 2025?

El partido entre Brasil y Japón se disputará este domingo 7 de septiembre en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia). El recinto tiene capacidad para 15 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Brasil vs Japón en vivo por el Mundial de Vóley 2025?

  • En Perú, el partido Brasil vs Japón comienza a las 3:30 a.m. 
  • En Turquía, el partido Brasil vs Japón comienza a la 11:30 a.m. 
  • En Colombia, el partido Brasil vs Japón comienza a las 3:30 a.m. 
  • En Brasil, el partido Brasil vs Japón comienza a las 5:30 a.m. 
  • En Argentina, el partido Brasil vs Japón comienza a las 5:30 a.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Brasil vs Japón comienza a las 4:30 a.m.
  • En México, el partido Brasil vs Japón comienza a las 2:30 a.m. 
  • En Canadá, el partido Brasil vs Japón comienza a las 4:30 a.m. 
  • En Italia, el partido Brasil vs Japón comienza a las 10:30 a.m. 
  • En Francia, el partido Brasil vs Japón comienza a las 10:30 a.m. 

¿Dónde ver el Brasil vs Japón en vivo por TV y streaming?

El partido entre Brasil vs Japón se podrá ver EN VIVO vía TV por DSports. Vía streaming, irá por DGO y VBTV. También se podrá seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Brasil vs Japón últimos resultados

Brasil

  • Brasil 3-0 Francia
  • Brasil 3-1 República Dominicana
  • Brasil 3-0 Puerto Rico

Japón

  • Japón 1-3 Turquía
  • Japón 3-2 Países Bajos
  • Japón 3-0 Tailandia

Tags
Selección de Italia Selección de Turquía Más vóley Mundial de Vóley 2025 Mundial de Vóley

