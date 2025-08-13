Últimas Noticias
Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz: ¿a qué hora juegan y dónde ver por octavos de Copa Sudamericana?

Señal de partido, Atlético Minero vs Godoy Cruz por la Sudamericana.
Señal de partido, Atlético Minero vs Godoy Cruz por la Sudamericana. | Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Consulta todos los detalles de lo que será el cotejo de Atlético Mineiro ante Godoy Cruz en Belo Horizonte.

Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El equipo Atlético Mineiro espera sacar ventaja en el primer partido, para ir la próxima semana a Argentina con buenas opciones de clasificación, ante un Godoy Cruz que acaba de contratar al técnico Walter Ribonetto, tras su último revés en el Clausura, y que está centrado en el torneo local.

Hay que tener en cuenta que Godoy Cruz tiene una baja de última hora, la del volante Juan Bautista Cejas, que deja la disciplina del equipo para emigrar a la liga griega.

¿Cómo llegan Atlético Minero y Godoy Cruz a octavos de la Copa Sudamericana 2025?

El 'Galo' viene de empatar a uno con Vasco da Gama por el Brasileirao, mientras que su par argentino llega de perder 2-1 ante Gimnasia y Esgrima por la liga argentina.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Mineiro vs Godoy Cruz en vivo por los octavos de la Copa Sudamericana 2025?

El partido está programado para el jueves 14 de agosto en el Arena MRV (Belo Horizonte). El recinto tiene una capacidad para 44,892 espectadores.

¿A qué hora juegan Atlético Mineiro vs Godoy Cruz en vivo por los octavos de la Copa Sudamericana 2025?

  • En Perú, el partido Atlético Mineiro vs Godoy Cruz comienza a las 5:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Atlético Mineiro vs Godoy Cruz comienza a las 7:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Atlético Mineiro vs Godoy Cruz comienza a las 5:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Atlético Mineiro vs Godoy Cruz comienza a las 5:00 p.m.
  • En Chile, el partido Atlético Mineiro vs Godoy Cruz comienza a las 6:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Atlético Mineiro vs Godoy Cruz comienza a las 6:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Atlético Mineiro vs Godoy Cruz comienza a las 6:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Atlético Mineiro vs Godoy Cruz comienza a las 7:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Atlético Mineiro vs Godoy Cruz comienza a las 7:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Atlético Mineiro vs Godoy Cruz comienza a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver el Atlético Mineiro vs Godoy Cruz en vivo por TV y streaming?

El partido de Atlético Mineiro contra Godoy Cruz será transmitido por ESPN y Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Atlético Mineiro vs Godoy Cruz: alineaciones posibles

Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Alan Franco; Rony, Tomás Cuello y Hulk.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Segundo Morán; Maximiliano González, Valentín Sosa, Vicente Poggi, Roberto Fernández, Santino Andino y Agustín Auzmendi.

Atlético Mineiro Godoy Cruz Copa Sudamericana

