Partidos de hoy, jueves 14 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Sudamericana

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 14 de agosto del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Palmeiras por la Copa Libertadores. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, jueves 14 de agosto del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. Botafogo vs. LDU Quito – Disney+ Premium, ESPN
7:30 p.m. Club Libertad vs. River Plate – Disney+ Premium, ESPN, Telefé YouTube, Pluto TV
7:30 p.m. Universitario vs. Palmeiras – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz – Disney+ Premium, ESPN 2
7:30 p.m. Central Córdoba vs. Lanús – DSports, DGO
Partidos de hoy, Central American Cup – Concacaf
7:00 p.m. CAI La Chorrera vs. Verdes FC – Disney+ Premium
9:00 p.m. Motagua vs. Cartaginés – Disney+ Premium
9:00 p.m. Xelajú MC vs. Real Estelí – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Conference League – UEFA
12:00 p.m. Hammarby vs. Rosenborg – OneFootball PPV
2:00 p.m. Hibernian vs. Partizan Belgrado – OneFootball PPV
Partidos de hoy, Copa Ecuador
3:30 p.m. Gualaceo vs. Vinotinto FC – DSports, DGO
Partidos de hoy, Liga de Colombia
6:00 p.m. Deportivo Pereira vs. América de Cali – RCN Nuestra Tele
8:10 p.m. Deportivo Pasto vs. Envigado – RCN Nuestra Tele