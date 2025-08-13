Partidos de hoy, jueves 14 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Palmeiras por la Copa Libertadores. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, jueves 14 de agosto del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. Botafogo vs. LDU Quito – Disney+ Premium, ESPN

7:30 p.m. Club Libertad vs. River Plate – Disney+ Premium, ESPN, Telefé YouTube, Pluto TV

7:30 p.m. Universitario vs. Palmeiras – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz – Disney+ Premium, ESPN 2

7:30 p.m. Central Córdoba vs. Lanús – DSports, DGO

Partidos de hoy, Central American Cup – Concacaf

7:00 p.m. CAI La Chorrera vs. Verdes FC – Disney+ Premium

9:00 p.m. Motagua vs. Cartaginés – Disney+ Premium

9:00 p.m. Xelajú MC vs. Real Estelí – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Conference League – UEFA

12:00 p.m. Hammarby vs. Rosenborg – OneFootball PPV

2:00 p.m. Hibernian vs. Partizan Belgrado – OneFootball PPV

Partidos de hoy, Copa Ecuador

3:30 p.m. Gualaceo vs. Vinotinto FC – DSports, DGO

Partidos de hoy, Liga de Colombia

6:00 p.m. Deportivo Pereira vs. América de Cali – RCN Nuestra Tele

8:10 p.m. Deportivo Pasto vs. Envigado – RCN Nuestra Tele