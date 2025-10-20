Independiente del Valle vs Atlético Mineiro: ¿a qué hora juegan en Guayaquil y dónde ver la semifinal de la Copa Sudamericana 2025?

Independiente del Valle vs Atlético Mineiro se enfrentarán en el primer duelo entre ambos equipos por el pase a la final de la Copa Sudamericana 2025.

Independiente del Valle y el Atlético Mineiro de Brasil saldrán este martes por el partido de ida de las semifinales, en busca del billete para la final de la Copa Sudamericana.

Si bien ambos arrancaron la temporada con algunos altibajos, desde los playoffs alcanzaron una regularidad futbolística que los ubica entre los cuatro mejores de la actual disputa por el título de la Sudamericana.

Independiente del Valle vs Atlético Mineiro: ¿Cómo llegan a la semifinal de la Copa Sudamericana 2025?



Independiente del Valle llega a esta instancia tras eliminar por penales a Once Caldas de Colombia, mientras que Atlético Mineiro superó a Bolívar de la Paz.

¿Cuándo y dónde juegan Independiente del Valle vs Atlético Mineiro en vivo por la semifinal de Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Independiente del Valle vs Atlético Mineiro se disputará este martes 21 de octubre en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito. El recinto tiene capacidad para 35 258 espectadores.

¿A qué hora juegan Independiente del Valle vs Atlético Mineiro en vivo por la semifinal de Copa Sudamericana 2025?

En Perú , el partido Independiente del Valle vs Atlético Mineiro comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Independiente del Valle vs Atlético Mineiro comienza a las 7:30 p.m. En Ecuador , el partido Independiente del Valle vs Atlético Mineiro comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Independiente del Valle vs Atlético Mineiro comienza a las 7:30 p.m. En Brasil , el partido Independiente del Valle vs Atlético Mineiro comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Independiente del Valle vs Atlético Mineiro comienza a las 9:30 p.m. En Colombia, el partido Independiente del Valle vs Atlético Mineiro comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Independiente del Valle vs Atlético Mineiro comienza a las 8:30 p.m.

En Bolivia, el partido Independiente del Valle vs Atlético Mineiro comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Independiente del Valle vs Atlético Mineiro comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Independiente del Valle vs Atlético Mineiro comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Independiente del Valle vs Atlético Mineiro comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Independiente del Valle vs Atlético Mineiro comienza a las 9:30 p.m.

En México, el partido Independiente del Valle vs Atlético Mineiro comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Independiente del Valle vs Atlético Mineiro comienza a las 8:30 p.m.

¿Dónde ver el Independiente del Valle vs Atlético Mineiro en vivo por TV?

El partido entre Independiente del Valle vs Atlético Mineiro será transmitido por EN VIVO por TV a través de ESPN. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Independiente del Valle vs Atlético Mineiro: Alineaciones posibles

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Andy Velasco, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Juan Cazares, Darwin Guagua; Michael Hoyos y Claudio Spinelli.



Atlético Mineiro: Everson; Lyanco, Vitor Hugo, Iván Román; Gustavo Scarpa, Alexander, Alan Franco, Guilherme Arana, Igor Gomes; Reiner y Hulk.



Independiente del Valle vs Atlético Mineiro: Últimos resultados

Gualaceo 0-6 Independiente del Valle

Independiente del Valle 1-2 Universidad Católica

Orense 1-2 Independiente del Valle

Atlético Mineiro 3-1 Sport Recife

Atlético Mineiro 1-1 Cruzeiro

Corinthians 1-0 Atlético Mineiro