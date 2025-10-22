U. de Chile vs. Lanús: ¿a qué hora juegan y dónde ver la ida de semifinales de la Copa Sudamericana?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

U. de Chile vs. Lanús se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la ida de semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

La tienda de la Universidad de Chile, campeón de la Sudamericana 2011, prácticamente ha dicho adiós a sus aspiraciones en la liga local por culpa de Coquimbo Unido, que domina con 59 puntos y le saca 17. A pesar de que tiene un partido menos, el quinto lugar y la distancia son suficientes razones para poner toda la carne en el asador de la Sudamericana.

Pero al frente tendrá a Lanús, el único argentino en competencia, que impera en el Grupo B del torneo local. El 'Granate' fue campeón de la versión de 2013 y perdió la final de 2020 en un duelo con el también argentino Defensa y Justicia.

¿Cómo llegan la U de Chile y Lanús a semifinales de la Copa Sudamericana?

El 'Romántico viajero' viene de derrotar a Alianza Lima en cuartos de final, mientras que el club argentino dejó en el camino a Fluminense.

¿Cuándo y dónde juegan U de Chile vs Lanús en vivo por la semifinal de la Copa Sudamericana 2025?

El partido está programado para el jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago (será sin público). El recinto tiene una capacidad para 48,665 espectadores.

¿A qué hora juegan U de Chile vs Lanús en vivo por la semifinal de la Copa Sudamericana 2025?

En Perú , el partido U de Chile vs Lanús comienza a las 5:00 p.m.

, el partido U de Chile vs Lanús comienza a las 5:00 p.m. En Argentina , el partido U de Chile vs Lanús comienza a las 7:00 p.m.



, el partido U de Chile vs Lanús comienza a las 7:00 p.m. En Brasil, el partido U de Chile vs Lanús comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido U de Chile vs Lanús comienza a las 5:00 p.m.

En Chile , el partido U de Chile vs Lanús comienza a las 7:00 p.m.



, el partido U de Chile vs Lanús comienza a las 7:00 p.m. En Uruguay, el partido U de Chile vs Lanús comienza a las 7:00 p.m.

En Colombia, el partido U de Chile vs Lanús comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido U de Chile vs Lanús comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido U de Chile vs Lanús comienza a las 6:00 p.m.

En Paraguay, el partido U de Chile vs Lanús comienza a las 7:00 p.m.



¿Qué canal transmite el U de Chile vs Lanús en vivo?

El partido de la U de Chile contra Lanús será transmitido por la señal ESPN, Disney+, D Sports y DGO. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

U de Chile vs Lanús: alineaciones posibles

U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Alexis Segovia, Marcelino Moreno; Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo.