Tomás Cuello se pierde toda la temporada con el Atlético Mineiro tras sufrir escalofriante lesión en la Copa Sudamericana

Tomás Cuello volverá a jugar recién el próximo año, indicaron en el Atlético Mineiro.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El extremo argentino cayó sobre su propio pie en el partido ante Bolívar, por lo que sufrió "una fractura del peroné asociada a la rotura de los ligamentos del tobillo izquierdo", según el parte médico.

El extremo argentino Tomás Cuello, del Atlético Mineiro brasileño, sufre una grave lesión en el tobillo izquierdo y se perderá lo que resta de temporada, incluido el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Bolívar.

Cuello, de 25 años, se someterá a una cirugía este martes, tras lesionarse la semana pasada en La Paz, y solo reaparecerá el próximo año, según informó el club de Belo Horizonte.

El atacante se lesionó solo en la cancha del Bolívar. Los exámenes realizados posteriormente confirmaron "una fractura del peroné asociada a la rotura de los ligamentos del tobillo izquierdo".

El equipo dirigido por el argentino Jorge Sampaoli recibe el miércoles al Bolívar con la obligación de ganar, si quiere avanzar a las semifinales de la Sudamericana, después de empatar 2-2 en el partido de ida.

Más bajas en el Atlético Mineiro

El exseleccionador de Chile y Argentina tampoco podrá contar para ese decisivo encuentro con el lateral Natanael, ni con el zaguero paraguayo Júnior Alonso, ambos sancionados.

La Copa Sudamericana es la única opción de título que le queda al Atlético Mineiro, uno de los grandes clubes de Brasil, en esta campaña.

El cuadro albinegro cayó en cuartos de final de la Copa do Brasil ante su máximo rival, Cruzeiro, y roza los puestos de descenso a la segunda división en la Liga, donde suma apenas 25 puntos en 22 partidos.

Tomás Cuello Fútbol Atlético Mineiro Bolívar Copa Sudamericana Copa Sudamericana 2025

