Diego Guastavino, campeón con Universitario en 2013, anunció su retirada del fútbol profesional

Se retira un futbolista que dejó huella en el fútbol peruano. El volante uruguayo Diego Guastavino, campeón con Universitario de Deportes en 2013, anunció el final de su carrera como profesional, a los 41 años.

El futbolista, actualmente en la plantilla del Huracán Buceo, del fútbol amateur de Uruguay, anunció que este domingo disputará su último partido como profesional ante Complejo Rentistas.

"Hola, tricoplayero, les habla Diego Gustavino. Quería comentarles, informarles, que este va a ser mi último partido, y estoy sumamente agradecido porque sea acá en Huracán Buceo, con estos compañeros en esta institución tan querida, y de tanta gente que lo sigue de atrás de un barrio quería agradecerles e informarles eso, para mí, es un momento de mucha nostalgia, de mucha felicidad, y muchas emociones. Así que quería compartirlo con ustedes y agradecerles por todo", expresó Guastavino en el video publicado por el club.

Huracán Buceo agradeció al excampeón con la U "por el compromiso y elegir cerrar tu carrera en nuestro club".

𝗣𝗮𝗹𝗮𝗯𝗿𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗗𝗶𝗲𝗴𝗼 𝗚𝘂𝗮𝘀𝘁𝗮𝘃𝗶𝗻𝗼



Mañana en el Complejo Rentistas nuestro ©️ @DiegoGuastavin1 jugará su último partido como futbolista profesional enfrentando a Deutscher.



Gracias, Diego, por el compromiso y elegir cerrar tu carrera en nuestro club

Guastavino y su huella con la 'U' y en Perú

Diego Guastavino llegó por primera vez al Perú, en 2013, año en el que el cuadro crema saldría campeón nacional al vencer al Real Garcilaso en una disputada final.

De hecho, el volante uruguayo marcó un gol de tiro libre en el segundo partido que se disputó en el Monumental de Ate, en el que la 'U' consiguió una victoria, que les permitió buscar el título en un tercer partido ante los cusqueños, en la ciudad de Huancayo.

El uruguayo marcó en la tanda de penales tras el empate en el duelo jugado el 18 de diciembre de 2013, fecha en la que Néstor Duarte anotó el penal decisivo para que la 'U' sea campeón del fútbol peruano y consiga su estrella número 26.

Luego de pasar por el fútbol chileno y mexicano, Guastavino volvió al Perú, en 2016, conquistando el Torneo Apertura con Universitario.

Tras jugar en el Liverpool FC (Uruguay) e Independiente de Santa Fe (Colombia), Guastavino regresó al fútbol peruano para vestir la camiseta de Carlos Manucci, en 2020.

El uruguayo decidió cerrar su ciclo en el Huracán Buceo, de la Segunda División B Nacional de Uruguay, hasta anunciar su retirada del fútbol profesional.