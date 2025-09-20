Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Diego Guastavino, campeón con Universitario en 2013, anunció su retirada del fútbol profesional

Diego Guastavino celebrando su gol de tiro libre ante Real Garcilaso en la final del 2013
Diego Guastavino celebrando su gol de tiro libre ante Real Garcilaso en la final del 2013 | Fuente: ANDINA | Fotógrafo: Oscar Farje
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Diego Guastavino llegó por primera vez al Perú, en 2013, y salió campeón con Universitario de Deportes, tras vencer por penales a Real Garcilaso, en Huancayo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se retira un futbolista que dejó huella en el fútbol peruano. El volante uruguayo Diego Guastavino, campeón con Universitario de Deportes en 2013, anunció el final de su carrera como profesional, a los 41 años.

El futbolista, actualmente en la plantilla del Huracán Buceo, del fútbol amateur de Uruguay, anunció que este domingo disputará su último partido como profesional ante Complejo Rentistas.

"Hola, tricoplayero, les habla Diego Gustavino. Quería comentarles, informarles, que este va a ser mi último partido, y estoy sumamente agradecido porque sea acá en Huracán Buceo, con estos compañeros en esta institución tan querida, y de tanta gente que lo sigue de atrás de un barrio quería agradecerles e informarles eso, para mí, es un momento de mucha nostalgia, de mucha felicidad, y muchas emociones. Así que quería compartirlo con ustedes y agradecerles por todo", expresó Guastavino en el video publicado por el club.

Huracán Buceo agradeció al excampeón con la U "por el compromiso y elegir cerrar tu carrera en nuestro club".

Guastavino y su huella con la 'U' y en Perú

Diego Guastavino llegó por primera vez al Perú, en 2013, año en el que el cuadro crema saldría campeón nacional al vencer al Real Garcilaso en una disputada final.

De hecho, el volante uruguayo marcó un gol de tiro libre en el segundo partido que se disputó en el Monumental de Ate, en el que la 'U' consiguió una victoria, que les permitió buscar el título en un tercer partido ante los cusqueños, en la ciudad de Huancayo.

El uruguayo marcó en la tanda de penales tras el empate en el duelo jugado el 18 de diciembre de 2013, fecha en la que Néstor Duarte anotó el penal decisivo para que la 'U' sea campeón del fútbol peruano y consiga su estrella número 26.

Luego de pasar por el fútbol chileno y mexicano, Guastavino volvió al Perú, en 2016, conquistando el Torneo Apertura con Universitario. 

Tras jugar en el Liverpool FC (Uruguay) e Independiente de Santa Fe (Colombia), Guastavino regresó al fútbol peruano para vestir la camiseta de Carlos Manucci, en 2020.

El uruguayo decidió cerrar su ciclo en el Huracán Buceo, de la Segunda División B Nacional de Uruguay, hasta anunciar su retirada del fútbol profesional.

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Diego Gustavino Universitario de Deportes Fútbol

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA