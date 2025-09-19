Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Paolo Guerrero reveló si se recuperó físicamente: ¿jugará en la revancha ante la 'U' de Chile? [VIDEO]

Paolo Guerrero es uno de los referentes de Alianza Lima.
Paolo Guerrero es uno de los referentes de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

En Alianza Lima confían que Paolo Guerrero llegue a tiempo para el duelo de vuelta por la Copa Sudamericana 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima empató 0-0 ante Universidad de Chile en Matute por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Ahora, su clasificación a la semifinal de la competencia se decidirá en el Estadio de Coquimbo, donde el cuadro sureño jugará sin público tras la sanción de la Conmebol.

La pregunta entre los hinchas de Alianza es si Paolo Guerrero se recuperará a tiempo de sus molestias físicas, que provocaron que no sea convocado por el entrenador argentino Néstor Gorosito para el primer enfrentamiento ante la 'U' de Chile.

Este viernes, el atacante de 41 años indicó que se encuentra contento de volver a entrenar con su compañeros. "Es lo que más anhelo, estar uno con el grupo", apuntó.

Sobre el choque ante Comerciantes Unidos por la Liga1, sostuvo que "esperemos que el día domingo sea un buen partido, que se puedan sacar los tres puntos e ir con confianza a Chile".

Guerrero, además, indicó que se encuentra en mejor momento físico y que aguarda recuperarse para jugar con Alianza en Chile. "Ya me siento mejor, no podía acelerar ni picar al cien por ciento. Espero estar al cien por ciento para el día jueves", culminó.

¿Cuándo juega U de Chile vs Alianza Lima en la vuelta de cuartos de Copa Sudamericana?

El partido está programado para el jueves 25 de septiembre en el Estadio Francisco Sánchez de la ciudad de Coquimbo, Chile. El recinto tiene una capacidad para 18,750 espectadores.

'U' de Chile vs Alianza Lima: Canales TV para ver el partido

El partido de Alianza Lima contra la U de Chile será transmitido por las señales de ESPN y Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Te recomendamos

Video recomendado

Calculadora Copa Sudamericana

¿Qué necesitan UCV y Garcilaso para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Alianza Lima Paolo Guerrero Copa Sudamericana Universidad de Chile

Más sobre Copa Sudamericana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA