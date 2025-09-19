Paolo Guerrero reveló si se recuperó físicamente: ¿jugará en la revancha ante la 'U' de Chile? [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima empató 0-0 ante Universidad de Chile en Matute por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Ahora, su clasificación a la semifinal de la competencia se decidirá en el Estadio de Coquimbo, donde el cuadro sureño jugará sin público tras la sanción de la Conmebol.



La pregunta entre los hinchas de Alianza es si Paolo Guerrero se recuperará a tiempo de sus molestias físicas, que provocaron que no sea convocado por el entrenador argentino Néstor Gorosito para el primer enfrentamiento ante la 'U' de Chile.

Este viernes, el atacante de 41 años indicó que se encuentra contento de volver a entrenar con su compañeros. "Es lo que más anhelo, estar uno con el grupo", apuntó.

Sobre el choque ante Comerciantes Unidos por la Liga1, sostuvo que "esperemos que el día domingo sea un buen partido, que se puedan sacar los tres puntos e ir con confianza a Chile".

Guerrero, además, indicó que se encuentra en mejor momento físico y que aguarda recuperarse para jugar con Alianza en Chile. "Ya me siento mejor, no podía acelerar ni picar al cien por ciento. Espero estar al cien por ciento para el día jueves", culminó.

🎙️"Esperemos que el domingo podamos sacar los 3 puntos, e ir con confianza a Chile. Ya me siento mejor, espero estar al 100% para el día jueves".



Paolo Guerrero, luego del empate ante la Universidad de Chile.



¿Cuándo juega U de Chile vs Alianza Lima en la vuelta de cuartos de Copa Sudamericana?

El partido está programado para el jueves 25 de septiembre en el Estadio Francisco Sánchez de la ciudad de Coquimbo, Chile. El recinto tiene una capacidad para 18,750 espectadores.

'U' de Chile vs Alianza Lima: Canales TV para ver el partido

El partido de Alianza Lima contra la U de Chile será transmitido por las señales de ESPN y Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.