Lanús vs Atlético Mineiro: fecha, horario y sede de la final de la Copa Sudamericana 2025

Lanús buscará la gloria cuando enfrente a Atlético Mineiro. ¿Cuándo será la gran final de la Sudamericana?

Atlético Mineiro fue el primer equipo en asegurar su boleto a la final de la Copa Sudamericana tras vencer a Independiente del Valle y este jueves le tocó el turno a Lanús de Argentina, que superó a Universidad de Chile en las semifinales.

Un gol de Rodrigo Castillo en el minuto 62 le bastó a Lanús para avanzar a la final. Con una definición 'a lo Caniggia', el delantero de 26 años se deshizo de la defensa y del portero dentro del área para poner a celebrar a los hinchas del 'Granate'.

A través de sus redes sociales, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destacó a los equipos clasificados a la final de la Copa.

"Final confirmada! Lanús y Atlético Mineiro jugarán cara a cara para ver quién se quedará con la CONMEBOL Sudamericana", informaron.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Mineiro vs Lanús en vivo por final de Copa Sudamericana 2025?



El partido entre Atlético Mineiro vs Lanús se disputará el sábado 22 de noviembre en el estadio General Pablo Rojas en Asunción, Paraguay. El recinto tiene capacidad para 45 000 espectadores.

¿Qué canal transmite el Atlético Mineiro vs Lanús en vivo?

El partido de Atlético Mineiro vs Lanús será transmitido por las señales de ESPN, D Sports, Disney+ y D GO. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

¿A qué hora juegan Atlético Mineiro en vivo por final de Copa Sudamericana 2025?

La Conmebol aún no oficializa el horario de la finalísima de la Copa Sudamericana.