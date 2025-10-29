Lanús vs U. de Chile: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la vuelta de semifinales de la Copa Sudamericana?

Lanús vs. U de Chile se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la segunda llave de semifinales (vuelta) de la Copa Sudamericana 2025.

El entrenador de Lanús, Mauricio Pellegrino espera alinear el mismo equipo que presentó en la ida, que tuvo un gran desempeño y que estuvo a minutos de llevarse un triunfo, hasta el empate a dos de la Universidad de Chile, obra de Charles Aránguiz en el tiempo de descuento.

Los dos tantos de Lanús los anotó el delantero Rodrigo Castillo en la primera mitad, mientras que Lucas di Yorio descontó para el club chileno promediando la segunda parte. Tras meses de incesantes lesiones, el club argentino cuenta ya con casi toda su plantilla en óptimas condiciones, incluyendo a sus dos figuras: Eduardo Salvio y Marcelino Moreno.



¿Cómo llegan Lanús y la U de Chile a la vuelta de semifinales?

El conjunto granate no tuvo más partidos luego de la ida en Santiago, en tanto que el 'Romántico viajero' llega de perder 1-0 con la Universidad Católica en la liga chilena.

¿Cuándo y dónde juegan Lanús vs U de Chile en vivo por la vuelta de la semifinal de Copa Sudamericana 2025?

El partido está programado para el jueves 30 de octubre en el Estadio Néstor Díaz Pérez. El recinto tiene una capacidad para 45,319 espectadores.

𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐣𝐮𝐞𝐯𝐞𝐬, 𝐭𝐨𝐝𝐨𝐬 𝐚 𝐋𝐚 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐞𝐳𝐚. 🇱🇻 pic.twitter.com/JLXRnkjwNk — Club Lanús (@clublanus) October 29, 2025

¿A qué hora juegan Lanús vs U de Chile en vivo por la semifinal de la Copa Sudamericana 2025?

En Perú , el partido Lanús vs U de Chile comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Lanús vs U de Chile comienza a las 5:00 p.m. En Argentina , el partido Lanús vs U de Chile comienza a las 7:00 p.m.



, el partido Lanús vs U de Chile comienza a las 7:00 p.m. En Brasil, el partido Lanús vs U de Chile comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Lanús vs U de Chile comienza a las 5:00 p.m.

En Chile , el partido Lanús vs U de Chile comienza a las 7:00 p.m.



, el partido Lanús vs U de Chile comienza a las 7:00 p.m. En Uruguay, el partido Lanús vs U de Chile comienza a las 7:00 p.m.

En Colombia, el partido Lanús vs U de Chile comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Lanús vs U de Chile comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Lanús vs U de Chile comienza a las 6:00 p.m.

En Paraguay, el partido Lanús vs U de Chile comienza a las 7:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Lanús vs U de Chile en vivo?

El partido de Lanús ante U de Chile será transmitido por las señales de ESPN, D Sports, Disney+ y D GO. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Lanús vs U de Chile: alineaciones posibles

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Alexis Segovia, Marcelino Moreno; Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo.

U de Chile: Gabriel Castellón; Maximiliano Guerrero, Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Matías Sepúlveda; Israel Poblete, Javier Altamirano, Charles Aránguiz; Lucas di Yorio y Nicolás Guerra.

(Con información de EFE)