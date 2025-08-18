Últimas Noticias
Fluminense vs América: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido de vuelta por los octavos de Copa Sudamericana?

Fluminense vs América de Cali por la Copa Sudamericana.
Fluminense vs América de Cali por la Copa Sudamericana. | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fluminense tiene grandes chances de seguir avanzando en la Copa Sudamericana. En la ida ganó 2-1 en Colombia.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fluminense busca rematar en Río de Janeiro su acceso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras su victoria de visitante por 1-2 ante el América de Colombia, que atraviesa un mal momento.

El conjunto brasileño está embalado, principalmente gracias al buen estado de forma de sus delanteros, el uruguayo Agustín Canobbio y el argentino Germán Cano.

Canobbio suma 9 goles en la temporada, incluyendo uno ante Fortaleza el pasado fin de semana en la liga brasileña, y Cano, en un gran momento físico, contabiliza tres goles en los últimos cuatro partidos.

¿Cómo llegan Fluminense vs América a la vuelta de octavos de Sudamericana 2025?

Fluminense llega con un triunfo por 2-1 a América por el Brasileirao. Germán Cano y Agustín Canobbio anotaron los goles del equipo de Río Janeiro.

Por su parte, América de Cali perdió 2-1 de visitante contra Deportivo Pereira por la liga colombiana.

¿Cuándo y dónde juegan Fluminense vs América en vivo por la vuelta de los octavos de la Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Fluminense vs América se disputará este martes 19 de agosto en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro. El recinto tiene una capacidad para 73 609 espectadores.

¿A qué hora juegan Fluminense vs América en vivo por la vuelta de los octavos de la Copa Sudamericana 2025?

  • En Perú, el partido Fluminense vs América inicia a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Fluminense vs América inicia a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Fluminense vs América inicia a las 7:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Fluminense vs América inicia a las 7:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Fluminense vs América inicia a la 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Fluminense vs América inicia a la 8:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Fluminense vs América inicia a las 9:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Fluminense vs América inicia a las 9:30 p.m.
  • En Chile, el partido Fluminense vs América inicia a las 8:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Fluminense vs América inicia a las 9:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Fluminense vs América inicia a las 6:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Fluminense vs América inicia a las 8:30 p.m.
  • En España, el partido Fluminense vs América inicia a las 2:30 a.m. (20 de agosto)
  • En Italia, el partido Fluminense vs América inicia a las 2:30 a.m. (20 de agosto)
  • En Francia, el partido Fluminense vs América inicia a las 2:30 a.m. (20 de agosto)

¿Dónde ver el Fluminense vs América en vivo por TV y streaming?

El partido de Fluminense contra América será transmitido por las señales de DSports en Perú, ESPN 2 en Colombia y vía streaming por Disney Plus.

Fluminense vs América: alineaciones posibles

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Juan Freytes, René; Matheus Martinelli, Hércules, Ganso, Kevin Serna; Agustín Canobbio y Germán Cano. Entrenador: Renato Gaúcho.

América: Jorge Soto; Yerson Candelo, Cristian Tovar, Jean Pestaña, Marcos Mina; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Sebastián Navarro; Cristian Barrios, Jan Lucumí y Luis Ramos. Entrenador: Diego Gabriel Raimondi.


