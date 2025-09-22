Con el U. de Chile vs. Alianza Lima: así se jugarán los partidos de vuelta por cuartos de Copa Sudamericana

Esta semana conoceremos a los cuatro semifinalistas de la Copa Sudamericana 2025. Alianza Lima se ilusiona.
La Copa Sudamericana en todo su esplendor. Esta semana se jugará la vuelta de cuartos de final, por lo que conoceremos a los cuatro semifinalistas que pelearán por la gloria.
Cuardros como Alianza Lima, Lanús, Fluminense, Bolívar, Atlético Mineiro, Once Caldas, Independiente del Valle y la Universidad de Chile se mantienen con vida en la Copa Sudamericana 2025. Habrá nuevo campeón debido a que Racing Club está en la Libertadores, entre los ocho mejores de dicho campeonato.
Por ejemplo, uno de los atractivos cotejos de los cuartos de la Sudamericana es el que protagonizarán la U. de Chile y Alianza en la ciudad de Coquimbo.
La ida entre ambos conjuntos quedó empatada sin goles en Lima, por si se mantienen en diferencia en la revancha iremos a una tanda de penales.
Hay que tener en cuenta que este duelo no tendrá público y será a puertas cerradas debido a la sanción que le aplicó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) le aplicó al club chileno. Esto se debe a los hechos violentos en cuartos de final contra Independiente en Avellaneda.
Programación de partidos por vuelta de cuartos en Copa Sudamericana
Martes, 23 de septiembre de 2025
- Fluminense vs. Lanús
- Hora: 5:00 p.m. hora peruana
- Estadio Maracaná (Río de Janeiro)
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
- Atlético Mineiro vs. Bolívar
- Hora: 5:00 p.m. hora peruana
- Arena MRV (Belo Horizonte)
- Once Caldas vs. Independiente del Valle
- Hora: 7:30 p.m. hora peruana
- Estadio Palogrande (Manizales)
Jueves, 25 de septiembre de 2025
- Universidad de Chile vs. Alianza Lima
- Hora: 7:30 p.m. hora peruana
- Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
