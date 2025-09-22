Con el U. de Chile vs. Alianza Lima: así se jugarán los partidos de vuelta por cuartos de Copa Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Copa Sudamericana en todo su esplendor. Esta semana se jugará la vuelta de cuartos de final, por lo que conoceremos a los cuatro semifinalistas que pelearán por la gloria.

Cuardros como Alianza Lima, Lanús, Fluminense, Bolívar, Atlético Mineiro, Once Caldas, Independiente del Valle y la Universidad de Chile se mantienen con vida en la Copa Sudamericana 2025. Habrá nuevo campeón debido a que Racing Club está en la Libertadores, entre los ocho mejores de dicho campeonato.

Por ejemplo, uno de los atractivos cotejos de los cuartos de la Sudamericana es el que protagonizarán la U. de Chile y Alianza en la ciudad de Coquimbo.

🏆⚽️ ¡Se juega la Vuelta de los Cuartos de Final!



⏰📺 Horario y TV para los partidos de la CONMEBOL #Sudamericana #LaGranConquista pic.twitter.com/uQ6In3LaMY — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 22, 2025

La ida entre ambos conjuntos quedó empatada sin goles en Lima, por si se mantienen en diferencia en la revancha iremos a una tanda de penales.

Hay que tener en cuenta que este duelo no tendrá público y será a puertas cerradas debido a la sanción que le aplicó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) le aplicó al club chileno. Esto se debe a los hechos violentos en cuartos de final contra Independiente en Avellaneda.

Programación de partidos por vuelta de cuartos en Copa Sudamericana

Martes, 23 de septiembre de 2025

Fluminense vs. Lanús

Hora: 5:00 p.m. hora peruana

Estadio Maracaná (Río de Janeiro)

Miércoles, 24 de septiembre de 2025

Atlético Mineiro vs. Bolívar

Hora: 5:00 p.m. hora peruana

Arena MRV (Belo Horizonte)



Once Caldas vs. Independiente del Valle

Hora: 7:30 p.m. hora peruana

Estadio Palogrande (Manizales)

Jueves, 25 de septiembre de 2025