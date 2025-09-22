Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Con el U. de Chile vs. Alianza Lima: así se jugarán los partidos de vuelta por cuartos de Copa Sudamericana

Racing Club es el vigente campeón de la Copa Sudamericana.
Racing Club es el vigente campeón de la Copa Sudamericana. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Luciano Gonzᬥz
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Esta semana conoceremos a los cuatro semifinalistas de la Copa Sudamericana 2025. Alianza Lima se ilusiona.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Copa Sudamericana en todo su esplendor. Esta semana se jugará la vuelta de cuartos de final, por lo que conoceremos a los cuatro semifinalistas que pelearán por la gloria.

Cuardros como Alianza Lima, Lanús, Fluminense, Bolívar, Atlético Mineiro, Once Caldas, Independiente del Valle y la Universidad de Chile se mantienen con vida en la Copa Sudamericana 2025. Habrá nuevo campeón debido a que Racing Club está en la Libertadores, entre los ocho mejores de dicho campeonato.

Por ejemplo, uno de los atractivos cotejos de los cuartos de la Sudamericana es el que protagonizarán la U. de Chile y Alianza en la ciudad de Coquimbo.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

La ida entre ambos conjuntos quedó empatada sin goles en Lima, por si se mantienen en diferencia en la revancha iremos a una tanda de penales.

Hay que tener en cuenta que este duelo no tendrá público y será a puertas cerradas debido a la sanción que le aplicó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) le aplicó al club chileno. Esto se debe a los hechos violentos en cuartos de final contra Independiente en Avellaneda.

Programación de partidos por vuelta de cuartos en Copa Sudamericana

Martes, 23 de septiembre de 2025

  • Fluminense vs. Lanús
  • Hora: 5:00 p.m. hora peruana
  • Estadio Maracaná (Río de Janeiro)

Miércoles, 24 de septiembre de 2025

  • Atlético Mineiro vs. Bolívar
  • Hora: 5:00 p.m. hora peruana
  • Arena MRV (Belo Horizonte)

  • Once Caldas vs. Independiente del Valle
  • Hora: 7:30 p.m. hora peruana
  • Estadio Palogrande (Manizales)

Jueves, 25 de septiembre de 2025

  • Universidad de Chile vs. Alianza Lima
  • Hora: 7:30 p.m. hora peruana
  • Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

Te recomendamos

Video recomendado

Calculadora Copa Sudamericana

¿Qué necesitan UCV y Garcilaso para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Alianza Lima Copa Sudamericana U. de Chile

Más sobre Copa Sudamericana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA