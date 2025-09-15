Últimas Noticias
Lanús vs Fluminense juegan este martes la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Lanus vs Fluminense por la Copa Sudamericana.
| Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Lanús vs Fluminense jugarán el primer duelo de la eliminatoria por la Copa Sudamericana 2025.

Lanús, el único equipo argentino que sigue con vida en la Copa Sudamericana, recibe este martes al brasileño Fluminense y buscará sacar ventaja para intentar sellar una difícil clasificación a semifinales en el duelo de vuelta en Río de Janeiro la próxima semana.

Lanús vs Fluminense: ¿Cómo llegan a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025?

Lanús llega a esta instancia tras eliminar a Central Córdoba, mientras que Fluminense hizo lo propio contra América de Cali.

¿Cuándo y dónde juegan Lanús vs Fluminense en vivo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Lanús vs Fluminense se disputará este martes 16 de septiembre en el Estadio Néstor Díaz Pérez (Argentina). El recinto tiene capacidad para 47 090 espectadores.

¿A qué hora juegan Lanús vs Fluminense en vivo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025?

  • En Perú, el partido Lanús vs Fluminense comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Lanús vs Fluminense comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Lanús vs Fluminense comienza a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Lanús vs Fluminense comienza a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Lanús vs Fluminense comienza a las 9:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Lanús vs Fluminense comienza a las 7:30 p.m.
  • En Chile, el partido Lanús vs Fluminense comienza a las 8:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Lanús vs Fluminense comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Lanús vs Fluminense comienza a las 8:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Lanús vs Fluminense comienza a las 9:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Lanús vs Fluminense comienza a las 6:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Lanús vs Fluminense comienza a las 8:30 p.m.
  • En España, el partido Lanús vs Fluminense comienza a las 2:30 a.m. (17 de septiembre)

¿Dónde ver el Lanús vs Fluminense en vivo por TV?

El partido entre Lanus vs Fluminense se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido EN DIRECTO por Disney+ (premium y estándar). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Lanús vs Fluminense: Alineaciones posibles

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Alexis Segovia, Marcelino Moreno; Walter Bou. Entrenador: Mauricio Pellegrino.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Juan Freytes, Manoel, Renê; Matheus Martinelli, Hércules, Lima; Agustín Canobbio, Everaldo, Cano.

Lanús Fluminense Copa Sudamericana

