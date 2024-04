Diego Penny sobre derrota ante Lanús en la Sudamericana: "La expulsión no fue expulsión"

Deportivo Garcilaso chocó el último jueves ante Lanús por la fecha 2 de la Copa Sudamericana 2024 y se fue con las manos vacías de Argentina por un 2-1 en contra.

En los primeros minutos, la tienda del Garcilaso sufrió una polémica expulsión de Luis Urruti. Tras una revisión en el VAR, el popular 'Tito' vio la tarjeta roja y, si bien en un momento el cuadro cusqueño lo empató, al final cayó en el duelo por la segunda jornada del Grupo G. Por lo mismo, el portero Diego Penny habló a su regreso al Perú.

"Tengo la sensación de que la expulsión no fue expulsión. En la Sudamericana, sobre todo en los torneos internacionales, hay cosas que no se cobran. En cámara lenta todo es mucho más peligroso, se agranda todo. No fue una jugada para provocar alguna lesión a un jugador ni con violencia", sostuvo Penny en declaraciones a Ovación.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

La palabra de Penny en Deportivo Garcilaso

"Todos estamos muy orgullosos de que peleamos hasta el final."#VamosGarci 💪👊

🔵⚪🔴🇵🇪 pic.twitter.com/7IYUWGzhXG — Garcilaso (@Dep_Garcilaso) April 12, 2024

Posteriormente, dio cuenta del tiempo que pasaron con un hombres menos en el estadio Ciudad de Lanús.

"Casi 80 minutos con 10 hombres la verdad que es muy complicado. Pudimos aguantar y encontrar el empate. La idea era seguir aguantando, pero se encontraron el gol y eso nos complicó mucho más", manifestó.

Por último, se le preguntó a Diego Penny sobre la acción en el minuto final en el fue al área de la tienda local para buscar el empate.

"En la última fui a cabecear, no faltaba nada y me agarran, me ponen el brazo. No me dejan ir para adelante y me caigo. No lo revisan, pero es parte de algunas decisiones que espero no sean por la nacionalidad. Igual en líneas generales, creo que fueron superiores a nosotros. De local, tenemos que ganar los partidos que nos quedan", dijo el internacional con la Selección Peruana.

Lo que le viene a Deportivo Garcilaso

Por último, habló de lo que será el partido del inicio de la próxima seman ante Sporting Cristal por la fecha 11 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

"El lunes tenemos que ganar, porque no venimos bien en el torneo local. Sabemos que va a ser duro, pero también para ellos. Esperemos poder ganarlo", indicó.

NUESTROS PODCAST

¿Es seguro para una embarazada tomar paracetamol?

Un reciente estudio ha demostrado que el uso del paracetamol durante el embarazo es seguro. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.