No dan los tiempos: Chelsea aplaza la renovación de Stamford Bridge hasta 2027

Habrá que esperar. Chelsea no podrá comenzar la renovación de Stamford Bridge hasta, como mínimo, 2027, después de hacerse con una parcela de 10 000 metros cuadrados cercana al estadio.

Sin embargo, pese a que la compra de los terrenos ya es efectiva, en Chelsea no podrán usar estos hasta dentro de tres años debido al período de gracia que se da a los actuales residentes para que puedan ser reubicados.

Con este acuerdo, Chelsea puede por fin comenzar a pensar en la necesaria reestructuración de su estadio, que con una capacidad para 40 300 espectadores se ha quedado por detrás de rivales como el Arsenal, Tottenham Hotspur e incluso West Ham United, por no mencionar al Manchester City y Liverpool, que recientemente renovó una de sus tribunas principales.

Chelsea y el presente por Stamford Bridge

Así luce el exterior del estadio del Chelsea.

Sin embargo, la tienda 'blue' aún no tiene claro si hacer una simple renovación de su estadio o derribarlo y construir uno nuevo. Esta última opción supondría un contratiempo importante porque, como ya le ocurrió al Tottenham, necesitarían otro estadio en el que jugar sus partidos durante el tiempo que duren las obras.

En el caso de los 'Spurs', este período fueron casi dos años entre el derribo del antiguo White Hart Lane y el actual Tottenham Hotspur Stadium.

Por otra parte Enzo Fernández, volante del Chelsea, admitió que aún no ha mostrado todo su potencial en el Chelsea y que quiere dar la versión que enseñó en la Copa del Mundo que ganó con Argentina.

El argentino es el tercer jugador de campo que más minutos ha jugado esta temporada en su equipo y es titular indiscutible en el elenco de Mauricio Pochettino.

Habló uno de los referentes del Chelsea

"Estoy intentando llegar a este nivel, a la versión que vieron en el Mundial de Qatar", reconoció en una entrevista con los medios del club.

"Quiero volver a sentirme como ese Enzo, como el Enzo que jugó el Mundial. Me siento bien, mejoro cada día, pero aún no siento que estoy al 100 %. Aún me estoy adaptando y no me siento yo mismo completamente, pero trato de llegar ahí tan rápido como pueda y trabajar duro cada día para conseguirlo", añadió el exBenfica.

