Hugo Rodallega denuncia racismo en estadio de Gimnasia y recibe apoyo de jugadores colombianos

Lamentable. El colombiano Hugo Rodallega, del Independiente Santa Fe, denunció haber sufrido insultos racistas en el estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el marco del encuentro que disputaron este martes ambos equipos por la fecha 4 de la Copa Sudamericana.

"No mejoramos como humanidad nosotros. Es un desastre lo que pasa en el mundo entero, en el mundo entero. No estoy diciendo que perdimos porque la gente ofende, que eso es normal, pero el tema del racismo ya cansa... Que te llamen mono, que te llamen negro, es una falta de respeto", declaró Hugo Rodallega, de 37 años de edad, al término del choque con Gimnasia.

Visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, Rodallega reconoció que puede haber discusiones y peleas durante un partido, puesto que "son problemas que pasan adentro de una cancha"; algo que no justifica, en ningún caso, los insultos y cánticos racistas.

Rodallega habla claro sobre el racismo ante Gimnasia

La denuncia de parte de Hugo Rodallega. | Fuente: ESPN

"Que la gente empiece a meterse con la gente por la raza, en vez de rabia, me da tristeza. A mí no me duele que hayamos perdido, me duele lo que pasa en el estadio, en el entorno, porque nosotros en Bogotá los tratamos bien a ellos. Ellos no nos respetaron a nosotros", aseveró.

Es así que el gremio de futbolistas de Colombia rechazó este miércoles los insultos racistas contra el atacante.

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) rechazó "de forma contundente la agresiones con insultos racistas" hacia Hugo Rodallega y sus compañeros, tras un altercado en el que fue expulsado el jugador de Santa Fe Wilson Morelo, un delantero afrodescendiente, y el rival Felipe Sánchez.

El gremio, que reúne a futbolistas hombres y mujeres de primera y segunda división, exigió a la Conmebol "que se investiguen estos hechos y se apliquen sanciones ejemplares contra estos individuos que menoscaban la dignidad de las personas".

El ente rector del fútbol sudamericano promueve campañas contra el racismo y anunció este miércoles que abrió una investigación.

Las directivas de Gimnasia y Esgrima repudiaron las agresiones y harán sus propias pesquisas, según el vicepresidente del club, Juan Pablo Arrien. Las imágenes de televisión mostraron al futbolista en mención discutiendo y empujando al entrenador del "Lobo", Sebastián Romero. (EFE/AFP)

