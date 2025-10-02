Paolo Guerrero reveló que plantel aún se encuentra "cabizbajo" por eliminación de la Copa Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El dolor aún persiste. Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, reveló que el plantel se encuentra afectado tras la eliminación de la Copa Sudamericana.

Luego del triunfo sobre Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura, el atacante indicó que sus compañeros siguen un poco "cabizbajos" por quedar fuera del torneo continental, pero ahora deben enfocarse en lo que resta del campeonato para sumar la mayor cantidad de puntos.

“Hasta ahora veo a mis compañeros un poco cabizbajos. Todos querían seguir adelante en la Copa (Sudamericana). A los hinchas también les ha afectado, pero poco a poco debemos olvidarnos de ello", indicó en un primer momento.

"Ahora tenemos que enfocarnos en las fechas que faltan y en sumar todos los puntos posibles”, complementó el Depredador.

Triunfo para mejorar el estado anímico

El exfutbolista de Corinthians también aseguró que el triunfo ante Grau les ayudará a mejorar el ánimo del plantel.

“Fue una semana dura. Después de no ganar en Cusco, era un partido que teníamos que ganar. Llegaron una vez al arco y nos hicieron gol. Debemos mejorar eso. Lo que se resalta es la recuperación y la reacción del equipo", finalizó.

Alianza Lima se encuentra en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 18 unidades, nueve menos que el líder Universitario. La próxima fecha visitará a Alianza Universidad.