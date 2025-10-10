Retorna un campeón de la Sudamericana: Carlos Lugo asume la gerencia deportiva de Cienciano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras un proceso de evaluación realizado en las últimas semanas, la Junta Directiva de Cienciano designó a Carlos Lugo como nuevo gerente deportivo del ‘Papá’, con miras a la temporada 2026.

Lugo, campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana con el cuadro cusqueño, y hasta ahora embajador del club, asumirá este importante cargo con el objetivo de encaminar al primer equipo hacia la senda de los triunfos y alcanzar la clasificación a un torneo internacional al cierre de la próxima temporada.

Su principal reto será liderar el proyecto deportivo 2026, orientado a que Cienciano recupere el protagonismo en el fútbol peruano y aspire a objetivos de mayor envergadura.

El exdefensa paraguayo, en su rol de embajador, ha acompañado al club durante varios encuentros de la presente campaña, lo que le ha permitido seguir de cerca el desempeño del plantel, mantener una relación cercana con jugadores y directivos, y contar con una visión clara del panorama actual de la institución.

Estas experiencias servirán como base para afrontar con solidez la nueva etapa que inicia como gerente deportivo del equipo imperial.