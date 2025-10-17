Los Chankas vs. Juan Pablo II: ¿a qué hora juegan y dónde ver por el Torneo Clausura 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los Chankas vs. Juan Pablo II se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En la escuadra de Los Chankas no están cerca de la pelea por meterse a un torneo internacional como la Sudamericana, por lo que su objetivo es quedar en lo más alto de la Tabla Acumulada. Por su parte, Juan Pablo II College debe sumar sí o sí para evitar el descenso a fin de temporada.

¿Cómo llegan Los Chankas y Juan Pablo II a la fecha 15 del Torneo Clausura?

Los Chankas llegan de caer 1-0 contra Alianza Atlético, en tanto que el club de Chongoyape viene de perder por el mismo marcador contra Deportivo Garcilaso.

¿Cuándo y dónde juegan Los Chankas vs Juan Pablo II en vivo por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 18 de octubre en el Estadio Los Chankas (Andahuaylas). El recinto tiene una capacidad para 10,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Los Chankas vs Juan Pablo II en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Los Chankas vs Juan Pablo II comienza a la 1:00 p.m.

, el partido Los Chankas vs Juan Pablo II comienza a la 1:00 p.m. En Colombia, el partido Los Chankas vs Juan Pablo II comienza a la 1:00 p.m.

En Ecuador, el partido Los Chankas vs Juan Pablo II comienza a la 1:00 p.m.

En Bolivia, el partido Los Chankas vs Juan Pablo II comienza a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido Los Chankas vs Juan Pablo II comienza a las 2:00 p.m.

En Brasil, el partido Los Chankas vs Juan Pablo II comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Los Chankas vs Juan Pablo II comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Los Chankas vs Juan Pablo II comienza a las 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido Los Chankas vs Juan Pablo II comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido Los Chankas vs Juan Pablo II comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Los Chankas vs Juan Pablo II en vivo por TV y streaming?

El partido de Los Chankas ante Juan Pablo II será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Los Chankas vs Juan Pablo II: alineaciones posibles

Los Chankas: Hairo Camacho; Ederson Mogollón, Héctor González, Carlos Pimienta, Ayrthon Quintana; Jorge Palomino, Jorda Guivin, Oshiro Takeuchi, Adrián Quiroz; Franco Torres y Pablo Bueno.

Juan Pablo II: Matías Vega; Renzo Alfani, José Sánchez, Fabio Agurto, Jorge Toledo; Christian Flores, Cristhian Tizón, Cristian Ramírez; Emiliano Villar, Rely Fernández y Álvaro Rojas.