Plantel de Independiente emite fuerte comunicado tras quedar fuera de la Sudamericana: "Es peligroso para el fútbol"

Se pronunciaron. El plantel de Independiente emitió un comunicado —en conjunto— repudiando la decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) de eliminar al club de la Copa Sudamericana tras los actos de violencia vividos en el partido con Universidad de Chile por los cuartos de final.

A través de un video, de un poco más de cuatro minutos, los jugadores, encabezados por Rodrigo Rey, Iván Marcone y Federico Mancuello, indicaron que vienen atravesando un sentimiento de "dolor e injusticia" por la decisión de la entidad deportiva.

"Estamos hoy reunidos como equipo atravesando al igual que nuestros hinchas el mismo sentimiento de dolor e injusticia. En medio de la tristeza e impotencia no es fácil expresarnos, así como tampoco es fácil poner en palabras todo lo que nos tocó vivir en el transcurso de estos días y lo que sentimos con la resolución final", indicó Rodrigo Rey.

Luego, Iván Marcone prosiguió indicando que sienten "injusticia" por la decisión tomada, ya que querían tener la opción de buscar la clasificación a cuartos de final dentro de un campo de juego. Además, indicó que los hinchas de la 'U' de Chile están "festejando" una clasificación gracias a los actos de violencia que realizaron.

"Injusticia es el sentimiento que nos invade, porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego, si no que nos toca ver y sentir cómo un grupo de hinchas visitantes que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente hoy -seguramente- estén festejando que sus actos de violencia le dan como resultado la clasificación a su equipo. Sin dudas, esto es peligroso para el fútbol...", aseguró.

Jugadores de Independiente y su propuesta para decidir al ganador de llave

Por último, Federico Mancuello explicó que la mejor decisión de la Conmebol hubiera sido reanudar el partido o descalificar a ambos clubes de la Sudamericana.

"Creemos que había un camino posible para impartir justicia: mismo castigo, incluyendo la descalificación para ambos, o disputando en el campo de juego los 45 minutos restantes", dijo.

"Como deportistas entendemos que era la manera más justa y sana de darle una resolución a esta situación que nos superó a todos. Beneficiar solo a una parte deja un mensaje peligroso debido a la magnitud de los hechos", finalizó Mancuello.