Imponen en Argentina sanción contra la U. de Chile por hechos violentos durante partido contra Independiente

A la espera de la sanción de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) hacia Independiente y la U. de Chile, las autoridades argentinas emitieron un castigo contra el club chileno.

Resulta que la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide), la cual pertenece al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, emitió una resolución en la que tomó contundentes decisiones por los hechos violentos que se dieron en el partido de Independiente ante la U. de Chile -en Avellaneda- por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

"Disponer en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires la prohibición absoluta del ingreso de público visitante, en los eventos futbolísticos -oficiales o amistosos- en los que participe el Club Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2027", es lo que se indica en un primer momento.

La resolución de la autoridad argentina por la violencia en el Independiente vs U de Chile.

Aprevide por el caso Independiente y U. de Chile

Además, se añade que "solicítese informe respecto de las personas seguidoras del Club mencionado que, en su país, tengan prohibido el ingreso a eventos deportivos por haber cometido infracciones y/o delitos".

No todo quedó allí porque, de igual manera, se aplicó el derecho de admisión para los hinchas del 'Rojo' que han sido detenidos tras los hechos en el Estadio Libertadores de América.

Por último, Aprevide agrega que "continúa trabajando en la identificación de más simpatizantes que infringieron la normativa, a los efectos de ampliar la presente resolución de prohibición de concurrencia administrativa, y poner el material probatorio a disposición de la justicia interviniente".

En tanto, se espera que Conmebol se pronuncie por las sanciones en el corto plazo ya que tanto las directivas de Independiente como de la U. de Chile presentaron sus respectivos descargos.

Independiente busca seguir en la Sudamericana

Por su parte, el presidente de Independiente remarcó que aguarda que las autoridades den por clasificado a su elenco ya que consideran que los hechos violentos fueron de parte de los fanáticos de la U. de Chile.

"Nosotros planteamos nuestra postura y entendemos que Independiente es el que tiene pasar. Subsidiariamente a eso, es poder continuar porque está previsto por la Conmebol", indicó Néstor Grindetti.