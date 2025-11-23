Florentino Pérez: "No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones"

Contundente. Este domingo se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes del Real Madrid y el presidente del club merengue, Florentino Pérez, fue el gran protagonista.

Sucede que Florentino Pérez habló de todo en el evento. En la cita, el mandamás del Real Madrid no se guardó nada y no solo habló contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, sino que también cuestionó durante algunos decisiones del Barcelona durante los últimos años.

"Últimamente he escuchado decir que Real Madrid contra todo. No es verdad. Simplemente nos oponemos a todo lo que no es normal y ético, y por supuesto a lo que no es legal. Son tantas las cosas que no son normales en el mundo del fútbol que nos vemos obligados a reaccionar más de lo que nos gustaría", sostuvo Pérez en un primer momento.

Estas fueron las palabras del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. | Fuente: Real Madrid CF

Florentino Pérez no se guardó nada

Luego, la cabeza máxima de la 'Casa Blanca' tuvo palabras para lo que fue el partido programado del cuadro culé contra Villarreal en la ciudad de Miami. El mismo tuvo fue cancelado.

"No es normal, por la integridad de la competición, que propongan un partido que adultera LaLiga. No es normal que apoyen que el Barcelona tuviera la ventaja de jugar un partido menos en campo rival. Y es que esto no le parece normal ni a su propio capitán, Frenkie de Jong", agregó.

Más adelante, Florentino Pérez tuvo palabras en relación al escándalo del Barcelona con Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, quien recibió abonos monetarios del club blaugrana

"No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquier que sea el motivo. Al vicepresidente de la cúpula arbitral, que como todo el mundo sabe, tenía funciones que eran claves en el sistema arbitral", dijo.

Asimismo, agregó "en otras cosas, era el encargado de comunicar el ascenso y descenso de los referís cada temporada. Un período de tiempo durante casi 20 años que coincide además con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país".