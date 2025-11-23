Álvaro Barco habló de todo en Universitario: la continuidad de Fossati, Britos, Vélez y la caída en Andahuaylas

Se vienen días claves en Universitario. Los cremas son tricampeones, pero la directiva va a trabajar en lo que tiene que ver con refuerzos, además de salidas de algunos de sus jugadores.

Si bien el entrenador Jorge Fossati tiene contrato con Universitario de Deportes hasta fines del 2026, su continuidad no está asegurada ya que se tienen que tocar algunos puntos. Por ello fue consultado el gerente deportivo Álvaro Barco al retorno del equipo a Lima tras jugar la última fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto en Andahuaylas.

"Vamos a conversar esta semana. Esperemos que todo salga bien y planificar la pretemporada con todo el equipo", sostuvo Barco en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.