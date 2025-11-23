Últimas Noticias
Álvaro Barco habló de todo en Universitario: la continuidad de Fossati, Britos, Vélez y la caída en Andahuaylas

Jorge Fossati terminó su segunda temporada en Universitario.
Jorge Fossati terminó su segunda temporada en Universitario. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El gerente deportivo de Universitario tuvo comentarios en relación al futuro del plantel crema para el 2026.

Se vienen días claves en Universitario. Los cremas son tricampeones, pero la directiva va a trabajar en lo que tiene que ver con refuerzos, además de salidas de algunos de sus jugadores.

Si bien el entrenador Jorge Fossati tiene contrato con Universitario de Deportes hasta fines del 2026, su continuidad no está asegurada ya que se tienen que tocar algunos puntos. Por ello fue consultado el gerente deportivo Álvaro Barco al retorno del equipo a Lima tras jugar la última fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto en Andahuaylas.

"Vamos a conversar esta semana. Esperemos que todo salga bien y planificar la pretemporada con todo el equipo", sostuvo Barco en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Contra Los Chankas, Britos y Vélez fueron titulares en la 'U'.
Contra Los Chankas, Britos y Vélez fueron titulares en la 'U'. | Fuente: Club Universitario de Deportes

El presente de Universitario

Luego, se consultó sobre la situación de dos jugadores en contrato: Sebastián Britos y Jairo Vélez. Ambos terminan sus vínculos al final del presente año.

"Es un tema que se va a evaluar esta semana. Es un tema que se va a evaluar", agregó el también exfutbolista de la 'U'.

Posteriormente, el dirigente de Universitario tuvo comentarios para lo que fue la actuación del equipo de Jorge Fossati el último sábado. La tienda merengue cayó 3-1 contra Los Chankas en la altura de la ciudad de Andahuaylas.

"Nos hubiera encantado terminar invictos, pero lo que queda es lo más importante. Conseguir el campeonato, el 'tri' y a eso apuntamos el próximo año", añadió Álvaro Barco.

Lo que fue el Universitario contra Los Chankas

En lo que fue su último partido del año, Universitario tuvo una oncena titular conformada por Sebastián Britos, William Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, José Carabalí, Jairo Vélez, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Andy Polo; José Rivera y Edison Flores.

Por su parte, los 'guerreros' tuvieron a Hairo Camacho, David Gonzáles, Héctor González, Carlos Pimienta, Ayrthon Quintana, Jorge Palomino, Braian Rivero, Oshiro Takeuchi,Franco Torres, José Manzaneda y Pablo Bueno.

Universitario de Deportes Jorge Fossati Álvaro Barco Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

