Álvaro Barco habló de todo en Universitario: la continuidad de Fossati, Britos, Vélez y la caída en Andahuaylas

Contra Los Chankas, Britos y Vélez fueron titulares en la 'U'. |
Fuente: Club Universitario de Deportes
El presente de Universitario
Luego, se consultó sobre la situación de dos jugadores en contrato: Sebastián Britos y Jairo Vélez. Ambos terminan sus vínculos al final del presente año.
"Es un tema que se va a evaluar esta semana. Es un tema que se va a evaluar", agregó el también exfutbolista de la 'U'.
Posteriormente, el dirigente de Universitario tuvo comentarios para lo que fue la actuación del equipo de Jorge Fossati el último sábado. La tienda merengue cayó 3-1 contra Los Chankas en la altura de la ciudad de Andahuaylas.
"Nos hubiera encantado terminar invictos, pero lo que queda es lo más importante. Conseguir el campeonato, el 'tri' y a eso apuntamos el próximo año", añadió Álvaro Barco.
Lo que fue el Universitario contra Los Chankas
En lo que fue su último partido del año, Universitario tuvo una oncena titular conformada por Sebastián Britos, William Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, José Carabalí, Jairo Vélez, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Andy Polo; José Rivera y Edison Flores.
Por su parte, los 'guerreros' tuvieron a Hairo Camacho, David Gonzáles, Héctor González, Carlos Pimienta, Ayrthon Quintana, Jorge Palomino, Braian Rivero, Oshiro Takeuchi,Franco Torres, José Manzaneda y Pablo Bueno.