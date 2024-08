Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Descentralizado “No es momento de la viveza”: Richard Acuña insiste en que Paolo Guerrero debe respetar el contrato con la UCV

“No es el momento de la viveza”. El presidente del club Universidad César Vallejo (UCV), Richard Acuña, se ha pronunciado así este jueves mientras se espera el dictamen de la Cámara de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sobre el futuro del delantero Paolo Guerrero, quien acudió a esta instancia para rescindir el contrato con el cuadro poeta.

En declaraciones a los medios de comunicación, el también excongresista dijo que, de emitirse una resolución a favor del ‘Depredador’, quedaría un mal precedente deportivo a nivel nacional e internacional.

En medio de los rumores de un posible traspaso del delantero nacional a Alianza Lima, Acuña insistió en que Paolo Guerrero y el cuadro trujillano tienen un contrato suscrito por toda la temporada 2024; el cual – ratificó – se debe respetar.

“Acá no es el momento de la viveza. No se trata de que cuando uno quiere o no quiere, yo creo que cuando hay un contrato de por medio hay un respeto a la ley, en respeto a los derechos, a una institución, a la ciudad; y a todos los que apuntamos y creemos que a nivel deportivo la única manera de sacar adelante al país es respetando la legislación y, sobre todo, los contratos”, comentó.

“No creo que sea justo que un jugador diga que ‘porque ya no quiero, me tengo que ir’”, agregó Acuña sobre la negativa del seleccionado peruano de seguir jugando en el equipo poeta.

En otro momento, se refirió al acercamiento de hace una semana entre el club y el jugador Christian Cueva, quien está en el ojo de la tormenta tras haber sido denunciado por aún esposa, Pamela López, por agresión física y psicológica.

Al respecto, el hijo del líder Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, contó que el popular ‘Aladino’ decidió finalmente fichar por el club Cienciano, del cual fue expulsado tras conocerse las denuncias. También dejó entrever que no se le cierran las puertas del cuadro trujillano, pero solo si resuelve su situación legal.

Carrera contra el tiempo: Paolo Guerrero busca desvincularse de César Vallejo

Paolo Guerrero acudió a la Cámara de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), buscando rescindir el contrato que le une a César Vallejo previo al cierre de libro de fichajes de la Liga 1 Te Apuesto 2024, que será el 31 de agosto.

El goleador histórico de la Selección Peruana argumentó incumplimiento de contrato, mientras el cuadro 'poeta' se encuentra en una rígida postura de hacer valer sus derechos.

Por su parte, la directiva de UCV señaló que esperan el resultado de la resolución y aseguró que “respetarán y cumplirán con la decisión que tome” la referida instancia de la FPF.

“Posteriormente, analizaremos dicha resolución a fin de tomar las medidas necesarias”, concluyó.