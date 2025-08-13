Últimas Noticias
"Goleador y leyenda": Conmebol elogió a Paolo Guerrero antes de duelo de Alianza Lima por Copa Sudamericana

Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima.
Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima. | Fuente: CONMEBOL Sudamericana
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Paolo Guerrero apunta a ser titular en el choque de Alianza Lima contra Universidad Católica en Matute.

Alianza Lima recibirá a Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El cuadro blanquiazul llega a esta instancia luego de eliminar a Gremio de Brasil.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se refirió sobre este choque a pocas horas del pitazo inicial en el estadio Alejandro Villanueva, en el distrito limeño de La Victoria.

La publicación gira en Paolo Guerrero, que se perfila como titular ante Universidad Católica. "Paolo Guerrero: goleador y leyenda", dice el comentario.

El goleador histórico de la Selección Peruana regresa al once titular de Alianza luego de ser baja en los últimos cuatro partidos. Su último partido fue contra Gremio en Brasil, el 23 de julio pasado.

Guerrero en el once de Alianza

El entrenador Néstor Gorosito alinearía el siguiente once: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Eryc Castillo, Paolo Guerrero y Kevin Quevedo.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador se disputará este miércoles 13 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) El recinto tiene una capacidad para 33 938 espectadores.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador en vivo por TV y streaming?

El partido entre Alianza Lima vs U. Católica se podrá ver EN VIVO vía TV y streaming por ESPN y Disney Plus. También podrás escuchar el cotejo por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.

Alianza Lima Paolo Guerrero Universidad Católica Copa Sudamericana Conmebol

