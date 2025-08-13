¡Se encienden las alarmas! Paolo Guerrero salió lesionado en partido ante Universidad Católica por Copa Sudamericana [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Malas noticias para Pipo Gorosito. Paolo Guerrero, quien venía haciendo un buen partido ante Universidad Católica por la Copa Sudamericana, fue reemplazado a los 35 minutos tras sufrir una lesión muscular.

Alianza Lima venía realizando un partido aceptable ante el cuadro ecuatoriano, y una de sus grandes figuras era el atacante de 41 años. De hecho, estuvo muy cerca de anotar el 1-0 para su equipo, pero su cabezazo se perdió muy cerca del arco rival.

Pero, no fue hasta los 35 minutos que se encendieron las alarmas. Sergio Peña tomó el balón en el medio campo y le dio un pase en profundidad a Paolo Guerrero. El futbolista corre hacia el esférico. Pero, de inmediato, frenó, ya que sintió un tirón en una de sus piernas.

Tras algunos segundos, el Depredador le tiró al suelo y pidió su cambio. Así, Hernán Barcos ingresó al campo de juego, mientras que Guerrero se retiraba entre lágrimas.

Paolo Guerrero sale lesionado en partido contra Universidad Católica | Fuente: X

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Alianza Lima vs U. Católica: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Carlos Zambrano; Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

U. Católica: Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero; Luis Moreno, Mauro Díaz, Emiliano Clavijo, Byron Palacios; Azarias Londoño y Mauricio Alonso.

Previa

Alianza Lima vs. Universidad Católica EN VIVO se enfrentan hoy EN DIRECTO en el Estadio Alejandro Villanueva, en Lima (Perú). El partido corresponde a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 y se jugará a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, ESPN y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.