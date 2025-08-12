Entrenador de Universidad Católica: "Es uno de los mejores Alianza Lima de los últimos años"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima se reencontró con el triunfo el último fin de semana en la Liga1 Te Apuesto y ahora pone la mira en la Copa Sudamericana. Por los octavos de final, el cuadro blanquiazul abrirá la llave en condición de local enfrentando al Universidad Católica de Ecuador.

El conjunto norteño, que ya se encuentra en el Perú, es dirigido por Diego Martínez, quien a un día del choque en Matute destacó el presente del equipo de Néstor Gorosito.

“Tiene una plantilla con muchísima calidad. Es un equipo muy fuerte, me atrevo a decir que es uno de los mejores Alianza Lima de los últimos años”, dijo el técnico de Universidad Católica en Olé.

Universidad Católica visita a Alianza Lima

Diego Martínez resaltó la dificultad que será para los ecuatorianos medirse a Alianza Lima, luego de que llegaran a los octavos de la Copa Sudamericana tras dejar en el camino a Gremio.

“Alianza viene de eliminar a Gremio, que es un objetivo que ellos han alcanzado y es importante. Para nosotros será un desafío muy lindo, estamos muy motivados por el juego, poder jugar con un equipo como Alianza Lima con jugadores de calidad y en su país. Nos motiva mucho, pero sabemos que será muy difícil”, señaló.

“Hay que enfocarse como un partido de 180 minutos y saber cuáles serán nuestras fortalezas al momento de visitar a Alianza Lima en Perú. Tratar de hacer un partido inteligente de poder planificarlo de esa forma. En ese sentido, tratar de ser muy efectivos e inteligentes al momento de jugar cada balón”, dijo respecto a la serie.

Los ecuatorianos de Alianza

El técnico de Universidad Católica habló sobre la importancia para Alianza Lima de Fernando Gaibor y Eryc Castillo, a quienes conoce del fútbol ecuatoriano y que serían titulares el miércoles en Matute.

“La ventaja es que los podemos conocer un poquito más que al resto, y como desventaja, ellos conocerán todo lo que significa jugar contra Católica y en el Atahualpa. El fútbol peruano es un fútbol competitivo que abre puertas a estos jugadores. Será especial enfrentar a un equipo con jugadores que ya han sido parte del fútbol ecuatoriano”, dijo.

Diego Martínez, de 38 años, tomó las riendas de Universidad Católica esta temporada, siendo la primera de su carrera como profesional tras pasar por el fútbol formativo. En la fase de grupos de la Copa Sudamericana su escuadra terminó invicta, con cuatro triunfos y dos empates.